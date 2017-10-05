IAB Russia оценил объем рынка интерактивной рекламы России за первое полугодие 2017-ого в 74,5 млрд рублей. В конце лета схожую оценку давала Ассоциация коммуникационных агентств России, оценившая рынок интернет-рекламы в 74−75 млрд рублей. Интернет-реклама так и не обогнала ТВ, доходы от рекламы в этом сегменте по данным АКАР составили 79,8−80,3 млрд рублей.
Наиболее быстро растущими сегментом по данным IAB Russia оказалась видеореклама — ее объем составил 3,6 млрд рублей, рост год к году — 29%. На втором месте по темпам роста реклама в поиске — 34 млрд рублей, рост 25%. Этот же сегмент является самым большим по абсолютному объему.
Говорить о принципиально новых трендах еще рано, но прогнозы относительно роста видео и мобильного сегмента оправдываются уже сейчас: значительные изменения присутствуют в области применения аналитики digital маркетинга, происходит слияние performance и медийных бюджетов, а также очевидно существенное развитие programmatic. Клиенты, в свою очередь, задумываются о собственной стратегии в связи с тем, что тематика данных становится весьма практичной, — сказал Алексей Аршинов, председатель комитета IAB по programmatic.
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