Гендиректор Qiwi Сергей Солонин на форуме Finopolis-2017 заявил:

«Мы купили программное обеспечение и бренд Рокетбанка и «Точки» у банка «Открытие». Сумму сделки не раскрываем. Речь идет именно о технологии и бренде, возможно, персонал Рокетбанка и «Точки» будет переведен в Qiwi», — передал ТАСС.

Центробанк начал санацию группы «Открытие» в которую входят «Рокетбанк» и «Точка» в конце августа 2017 года. «Точку» создала бывшая команда, бывшего закрытого Банка24.ру. Из его офисов в «Открытие» в 2014—2015 годах перешло 350 человек. В 2016 году благополучно действующий «Киви Банк», после смерти «Океан Банка», подхватил обслуживание ещё одного платёжного проекта — Robokassa. По состоянию на конце 2016 года банк «Открытие» работал не только с близкими к интернету «Рокетбанком» и «Точкой». Банк держал в залоге 100% популярной интернет-компании ООО «Рамблер интернет холдинг» — 100% его долей были переданы банку до 31 марта 2020 г..

В конце августа глава «Точки» Борис Дьяконов объявил, что клиентам «Точки» будут доступны два банка для ведения счёта (а в перспективе — ещё больше), и «Открытие», и «Киви Банк». А в начале августа «Открытие» со второй попытки увеличило долю в Qiwi и купило 12,2% акций Qiwi за $99,5 млн. Структуры «Открытия» с 2015 года владели примерно 9% Qiwi и за $694 млн пытались получить контроль, но эта летняя сделка в действительности была в разы меньшего объёма.

Сергей Солонин рассказал журналистам о разговоре с новыми управляющими «Открытия»: «Мы говорили с временной администрацией банка «Открытие», она не собирается продавать долю в Qiwi. Даже обсуждается вопрос по увеличению пакета, потому что для нас это стратегическое партнерство. Это выгодно для обеих сторон», — считает Солонин. Сейчас на банке консолидировано около 12,2% акций Qiwi, указал Солонин: «Вопрос перевода доли с «Открытие холдинга» на банк пока не планируется. А увеличение доли банка возможно до существенной», — предположил гендиректор Qiwi.