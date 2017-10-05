Роскомнадзор (РКН) снова проанализировал замеры качества связи в Москве и не нашёл ошибок, рассказали RNS в пресс-службе ведомства. Накануне «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») заявил, что исследование РКН невозможно проверить:

РКН до сих пор не предоставил «Вымпелкому» лог-файлы. Лишь недавно они прислали информацию с таблицами в формате txt с именами этих файлов, но не сами файлы. Провести анализ подобной„ормаци“ представляется возможным. «Вымпелком» направил повторное обращение в РКН с просьбой предоставить файлы. Ответа пока не было, — сказал вчера представитель оператора.

Роскомнадзор опроверг «Вымпелком»: «Обращаем внимание, что после возражений компании «ВымпелКом» Роскомнадзором был проведен повторный анализ замеров, и ошибок выявлено не было».

В соответствии с запросом ПАО «Вымпелком» Роскомнадзор 15 сентября направил log-файлы мониторинга параметров качества услуг подвижной радиотелефонной связи в общедоступном формате txt, протоколы измерений и отчет по проведенным измерениям по Москве за апрель-июль 2017 года. Формат направленных log-файлов соответствует требованиями Методики оценки качества услуг подвижной радиотелефонной связи, утвержденной министром связи и массовых коммуникаций Н.А. Никифоровым. Направленные в ПАО «ВымпелКом» материалы пригодны для анализа профильными специалистами с целью подтверждения правильности проведенных Роскомнадзором замеров, — уточнили в РКН.

6 сентября 2017 года Роскомнадзор назвал «Билайн» худшим по качеству связи, как голосовой, так и мобильного интернета, среди «большой четверки» сотовых операторов в Москве.