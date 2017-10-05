Бывший сотрудник «ВКонтакте» Антон Розенберг выложил новую порцию документов, касающихся его конфликта с Павлом Дуровым и российской компанией «Телеграф». Розенберг обращает внимание на документы американского суда, где слушалось дело по иску Дурова к компании UCP (от 30 апреля 2014 года по поводу контроля в Telegram — «Роем!»). Ранее «Роем!» публиковал судебные документы и разбор спора.

В дополнение к американским юридическим лицам TELEGRAM, Павел Дуров персонально финансировал и руководил созданием ООО «Телеграф» (Россия), Telegraph Inc. (Белиз) и Telegram Messenger LLP (Великобритания), — говорится в документах суда.

В интервью «Медузе» Дуров 18 сентября 2017 утверждал:

Я не являюсь владельцем этой организации (ООО «Телеграф») Они когда-то туда аутсорсили разбор русскоязычного спама бывшими модераторами «ВК». Разработчики/дизайнеры/сисадмины Telegram не работают в российских организациях.

Сегодня Дуров ответил на вопрос о смысле документа:

«Персонально финансировал и руководил созданием» — конечно, это точная формулировка.

Возможно, Дуров основал «Телеграф» как он пояснил американскому суду, а потом избавился от этого актива по каким-то причинам и сейчас действительно не имеет к нему отношения, либо финансировал создание юрлица, но не входил в капитал. Розенберг утверждает, что это не так: