Бывший сотрудник «ВКонтакте» Антон Розенберг выложил новую порцию документов, касающихся его конфликта с Павлом Дуровым и российской компанией «Телеграф». Розенберг обращает внимание на документы американского суда, где слушалось дело по иску Дурова к компании UCP (от 30 апреля 2014 года по поводу контроля в Telegram — «Роем!»). Ранее «Роем!» публиковал судебные документы и разбор спора.
В дополнение к американским юридическим лицам TELEGRAM, Павел Дуров персонально финансировал и руководил созданием ООО «Телеграф» (Россия), Telegraph Inc. (Белиз) и Telegram Messenger LLP (Великобритания), — говорится в документах суда.
В интервью «Медузе» Дуров 18 сентября 2017 утверждал:
Я не являюсь владельцем этой организации (ООО «Телеграф») Они когда-то туда аутсорсили разбор русскоязычного спама бывшими модераторами «ВК». Разработчики/дизайнеры/сисадмины Telegram не работают в российских организациях.
Сегодня Дуров ответил на вопрос о смысле документа:
«Персонально финансировал и руководил созданием» — конечно, это точная формулировка.
Возможно, Дуров основал «Телеграф» как он пояснил американскому суду, а потом избавился от этого актива по каким-то причинам и сейчас действительно не имеет к нему отношения, либо финансировал создание юрлица, но не входил в капитал. Розенберг утверждает, что это не так:
Дуров утверждал, что он теперь изгой, делающий Telegram, путешествуя по миру. Но всё это были только публичные заявления. В юридическом плане и в плане разработки ничего не поменялось. Telegram по-прежнему разрабатывался в ООО «Телеграф» в Дома Зингера, Павел Дуров тихо вернулся в Россию в октябре 2014 года и с тех пор регулярно ездит туда-сюда. Но все продолжают верить Павлу Дурову, что что-то поменялось. Хотя единственное реально произошедшее изменение — в июле-августе 2017 г. сотрудников ООО «Телеграф» перевели на контракты с каким-то оффшором, — пишет Розенберг.
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Это третий сезон русской силиконовой долины или конец второго?
Где пишет-то? Внимательно просмотрел текст новости, но не вижу ссылки.
Пардон, была кривая ссылка и не отображалась. Розенберг выложил свой новый текст с картинками здесь.