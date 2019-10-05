ЖЖ-юзер giovanni1313 выложил подборку видео работы тесловского автопилота, которого в очередном «впечатляющем» обновлении прошивки по воздуху, что умеет делать только Tesla, «научили» подъезжать к владельцу машины, когда ему не хочется самому идти к машине под дождём, например.

Использование фичи Smart Summon не просто может создать аварийные ситуации с другими водителями, но и приводит к повреждению машины при её активации в тесном пространстве статичных объектов. Например, при выезде из гаража:

Вероятнее всего инженеры Tesla не доработали ситуации, когда машина находится в окружении объектов, находящихся ближе «комфортного» для автопилота состояния. В результате чего побеждает решение максимально отстраниться только от одного из мешающих проезду предметов, а столкновения с другими объектами — игнорируются.

Smart Summon, как обычно, поставляется в режиме As Is как бета-версия, поэтому вопрос виновности разработчика ПО в авариях, скорее всего, станет предметом судебных разбирательств. При этом репутационный ущерб Tesla от оглашения проблем со Smart Summon не гарантирует того, что владельцам при желании Tesla компенсировать ущерб не придётся ничего платить.

Политика Tesla, которая сама определяет, кто может ремонтировать её машины, такова, что если владелец сильно впечатлён суммой ремонта и начинает об этом рассказывать публично, ему предлагают существенный дисконт, сопряжённый с обязательством никогда больше нигде ничего не писать об этом инциденте, что сильно снижает количество публично известных инцидентов с недостатками автомобилей Tesla.