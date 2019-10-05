Дмитрий Навоша, руководитель и акционер Спортс точка ру рассказывает о том, как стартап RobinHood заставил других брокеров опустить комиссию в ноль и уронил их биржевую оценку:

1. Сначала на этот рынок ворвался стартап Robinhood с ценой сделки в 0 (ноль; zero) — и это поначалу выглядело типичной венчурной блажью, продажей 10-долларовых купюр по 9 баксов.

2. Время шло, аттракцион невиданной щедрости всё не заканчивался: венчурные карманы в Долине глубокие (денег в Robinhood положили, кажется, все — от Andreessen Horowitz и Sequoia до того же DST). Robinhood стал постепенно выкатывать новые модели заработка на сопутствующих торговле акциями услугах, использовании свободных денег клиентов и продаже данных. Продолжая настаивать на том, что эта, казавшаяся безумием, модель — возможно, новый способ вести дела на рынке. Все американские брокеры в попытках сохранить клиентов включились в «аукцион вниз» — наперегонки снижая цены за транзакции (я, как клиент, был счастлив): 9, 7, 5, 4, 3 доллара. Но всё ещё не до нуля.

…

5. Ну и вот только что, в начале октября, Interactive Brokers перестал настаивать, что цена в ноль является злом — и сам выкатил тарифы с нулевой комиссией за сделку. На следующий день это начали делать другие крупные брокеры. Что, конечно, привело к кровавой бане на рынке акций самих этих брокеров. Schwab, TD Ameritrade, E-TRADE — все рухнули за пару дней на 12−30%: новые модели заработка еще только предстоит построить, и зарабатывать, кажется, придется меньше.

Обнуление привычных костов (и построение выручки на связанных услугах) — довольно лихой путь market disruption; тот же Revolut подрывает свой рынок аналогичным образом.