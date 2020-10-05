Запретить сделки государственных органов и компаний с Google, Facebook и Twitter и ведение аккаунтов в их соцсетях предложила Комиссия Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Комиссия проводит сегодня круглый стол по регулированию соцмедиа в России и подготовила предложения по поправкам в законы.
«Мы считаем, что должен появиться запрет на сделки государственных органов и государственных компаний с такими корпорациями как Google, Facebook, Twitter. Начиная от размещения там рекламы до закупок товаров и услуг. Эти запреты могут быть приостановлены, когда корпорации начнут выполнять российские законы, пока мы этого не видим».
Зампред Комиссии Александр Малькевич предложил запретить прямые платежи иностранным компаниям: деньги должно принимать российское юрлицо и платить в стране налоги.
Ещё два предлагаемых запрета -- «на скачивание и установку иностранных приложений на устройства чиновников, а также запрет на государственные закупки оборудования с предустановленными приложения зарубежных компаний».
На круглом столе отметилась и Елена Мизулина, озабоченная пропагандой наркотиков в соцсетях. Она считает нужным законодательно «установить запрет пропаганды преимущества положительных эффектов от употребления наркотиков». Мизулина рассказала, что пока тысячи публикаций с пропагандой ежедневно «вылавливают» волонтёры ЛБИ, но заниматься этим обязаны соцсети. В законодательстве нужно прописать «дополнительные обязанности для соцсетей и мессенджеров по модерации деструктивного контента».
Малькевич отметил, что по итогам круглого стола «комиссия ОП выйдет со списком этих предложений в Федеральное собрание РФ». «Мы едины в том, что политика иностранных интернет-платформ по отношению к России, российским пользователям, обычным гражданам и СМИ недопустима. Она требует незамедлительной и жесткой реакции со стороны государства», — заключил он.
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>Запретить сделки государственных органов и компаний с Google, Facebook и Twitter и ведение аккаунтов в их соцсетях
Глупый запрет.
Нужно либо всем гражданам запретить иностранные сервисы, как в Китае, либо оставить все как есть, иначе власть и граждане станут жить в двух параллельных интернет вселенных.
Отрыв власти от населения станет фатальным.
Если человек начал с вейпов, которые спокойно продаются личинкам любого возраста, то к моменту подсадки на котики, оно само уже будет знать где и как глубоко копать. Принудительно тестирование на наличие никотина в школе, школы, где у личинок никотин и другие вейпы найдены, увольнять директоров (в городах). Вот и всё. Борзых личинок и тупых исключать. 3% всё равно всегда деграданты, но хоть не 93% будет к моменту окончания.
Зачем увольнять-то? Сразу во дворе и расстреливать. Полумеры — не наш метод.