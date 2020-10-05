Запретить сделки государственных органов и компаний с Google, Facebook и Twitter и ведение аккаунтов в их соцсетях предложила Комиссия Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Комиссия проводит сегодня круглый стол по регулированию соцмедиа в России и подготовила предложения по поправкам в законы.

«Мы считаем, что должен появиться запрет на сделки государственных органов и государственных компаний с такими корпорациями как Google, Facebook, Twitter. Начиная от размещения там рекламы до закупок товаров и услуг. Эти запреты могут быть приостановлены, когда корпорации начнут выполнять российские законы, пока мы этого не видим».

Зампред Комиссии Александр Малькевич предложил запретить прямые платежи иностранным компаниям: деньги должно принимать российское юрлицо и платить в стране налоги.

Ещё два предлагаемых запрета -- «на скачивание и установку иностранных приложений на устройства чиновников, а также запрет на государственные закупки оборудования с предустановленными приложения зарубежных компаний».

На круглом столе отметилась и Елена Мизулина, озабоченная пропагандой наркотиков в соцсетях. Она считает нужным законодательно «установить запрет пропаганды преимущества положительных эффектов от употребления наркотиков». Мизулина рассказала, что пока тысячи публикаций с пропагандой ежедневно «вылавливают» волонтёры ЛБИ, но заниматься этим обязаны соцсети. В законодательстве нужно прописать «дополнительные обязанности для соцсетей и мессенджеров по модерации деструктивного контента».