В среднем 40% инвесторов успешно проходят тесты брокеров на знание финансовых инструментов и связанных с ними рисков. С 1 октября тестирование неквалифицированных инвесторов стало обязательным для брокеров. РБК опросил о результатах тестирования брокеров, которые ввели его заранее.

В «Тинькофф» рассказали, что тесты «успешно прошли свыше 40%" клиентов. У банка самая большая база частных инвесторов, но какая доля из них оказалась протестирована, неизвестно. В «Финаме» успешно сдали тесты 49%, у «Открытых инвестиций» 59%, у «БКС Мир Инвестиций» 87%, но там можно было «переэкзаменоваться».

По данным группы «Финам», самыми сложными оказались тесты для доступа на рынок Forex — клиенты компании сдали более 2 тыс. таких тестов, из которых лишь 5% имели положительный результат. Одновременно этот тип тестов оказался самым популярным. Также меньше половины клиентов справились с тестированием по договорам РЕПО (около 1,1 тыс. попыток с долей успешных в размере 32%) и по иностранным акциям (1,7 тыс., 47,1%). Самыми простыми для инвесторов стали тесты на доступ к необеспеченным сделкам (торговле на заемные средства брокера) — из сданных порядка 700 тестов удачными были 81,9%. Среди клиентов «Открытие Брокер» самыми популярными оказались тесты на доступ к акциям, не включенным в котировальные списки (13 тыс. попыток, успешных — 43%), иностранным акциям вне индексов (9 тыс., успешных — 55%) и закрытым паевым инвестиционным фондам (ЗПИФ) (8 тыс., успешных — 47%). В компании связывают невысокий процент сдачи тестов с тем, что «для многих инвесторов данные инструменты изначально не очень знакомы»

Глава «Открытия» заметил, что на первом этапе тесты проходили люди, уже поработавшие на финансовом рынке, для новичков результаты могут оказаться другими. С другой стороны, даже успешное прохождение тестов не гарантирует отсутствия ошибок в инвестициях.