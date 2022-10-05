Специалисты завода «Микрон» помогут компании «НМ-Тех», которая перезапускает обанкротившийся завод «Ангстрем-Т» экс-министра связи Леонида Реймана, наладить выпуск чипов для банковских карт и биометрических паспортов, заявил Минпромторг. Минпромторг заявил, что «Микрон» подписал соглашение о партнерстве с ООО «НМ-Тех». Согласно сообщению министерства, «Микрон» окажет содействие «НМ-Тех» в освоении производства микросхем для биометрических паспортов и медицинских полисов, а также чипов для банковских карт. «В настоящий момент на заводе идет пусконаладка производства. Завод будет выпускать продукцию по нормам 250 нм»,— добавили в Минпромторге. Фактически это означает запуск потенциально крупнейшего производителя полупроводников в стране. Исполнительный директор «НМ-Тех» Сергей Царапкин, которого цитирует министерство в официальном сообщении, утверждает, что у компании есть «современное оборудование, высококвалифицированные кадры и технологический потенциал» для максимально быстрого запуска.

Стоит отметить, что оборудование для производства чипов было куплено «Ангстремом» в 2008 году у AMD и уже на тот момент было устаревшим (из-за чего компания и решила продать производственную линию). Заместитель заведующего базовой кафедрой микро- и наноэлектроники МФТИ, член-корреспондент РАН Евгений Горнев подчеркивает, что проект сейчас выглядит сложным: «Дело в том, что оборудование требует обслуживания и ремонта, а в текущих условиях приобрести к нему запчасти крайне трудно». К тому же для пусконаладки производства нужны специалисты, знакомые с особенностями работы конкретных фотолитографических установок, и их нужно искать не в России, а по всему миру, как и материалы для литографии (резисты) определенных производителей, говорит Горнев.