Депутат Хинштейн перечислил телеграм-каналы, администраторы которых были задержаны по подозрению в вымогательстве денег у бизнесменов, "Непосредственное участие в мероприятиях принимали сотрудники аппарата гендиректора ГК «Ростех» Сергея Чемезова. Заявителем по делу выступил директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко"

Произошло уже три серии задержаний админов телеграм-каналов: