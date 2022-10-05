Депутат Хинштейн перечислил телеграм-каналы, администраторы которых были задержаны по подозрению в вымогательстве денег у бизнесменов, "Непосредственное участие в мероприятиях принимали сотрудники аппарата гендиректора ГК «Ростех» Сергея Чемезова. Заявителем по делу выступил директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко"
Произошло уже три серии задержаний админов телеграм-каналов:
июльские задержания администраторов ТГ-каналов сетки «Кракен» («Проект «Сканер», «Сканер 18+», «Народ против», «Погоны и галстуки»), – Евгения Москвина, Алексея Слободенюка и Владислава Малушенко. (См.видео (https://t.me/Hinshtein/2924).)
В августе — были задержаны, а затем арестованы администраторы ТГ-каналов - Ольга Архарова, Александра Баязитова и Инна Чурилова (каналы «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка», «Е-магия»).
В сентябре - пришел черёд админов ТГ-каналов «КАК-ТО ВОТ ТАК» Анатолия Спирина и «Кремлёвский мамковед», «Кремлевский шептун», «Бетономешалка» Станислава Садовова.
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