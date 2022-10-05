Европейский парламент принял закон, обязывающий производителей электроники перейти на единый формат зарядных кабелей стандарта USB-C для смартфонов, планшетов и камер. Как сообщает Bloomberg, документ вступит в силу к 2024 году.

За введение единого стандарта зарядок для мобильных гаджетов проголосовало 602 парламентария, 13 выступили против, восемь — воздержались.

Стандарт USB-C уже используют все компании, выпускающие гаджеты с операционной системой Android, однако Apple до сих пор производит устройства с собственным портом под названием Lightning для подключения зарядного кабеля.