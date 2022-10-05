"Минцифра обсуждает с отраслью разработку игрового движка", передаёт официальный ТГ-канал "ИТ-комитет Госдумы"

"Рассматриваются также варианты поиска финансирования из внебюджетных источников. «Как только мы определимся, что рынок готов поддержать создание национального цифрового движка, тогда и мы сможем обсудить, какие игры будем выпускать», — сказал Максут Шадаев в ходе заседания Комитета по информполитике."

О планах рассмотреть и обсудить с участниками рынка "господдержку разработки отечественного игрового движка" стало известно ещё в начале июля 2022 года.

Проект могут профинансировать через грантовую программу Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Эксперты называют проект дорогим, но технически возможным. Проблема в том, что вокруг популярных движков сложилась обширная экосистема программных продуктов, воссоздание которых, по словам участников рынка, потребует «миллиарды рублей на протяжении долгих лет». Кроме того, для нового движка нужно адаптировать видеокарты официально покинувших Россию производителей.

Тогда, в июле, реуляторы хотели "собрать разработчиков и в перспективе получить от них приблизительное техническое задание, чтобы понять объем работ и сроки".

Ближе к концу июля госкорпорация Ростех вышла с инициативой взять на себя "фонд «Росинфокоминвест», средства которого она направит на разработку первого российского игрового движка", но в правительстве "посмотрели на идею осторожно". В августе Ростеху отказали в запрошенном на эту задачу финансировании из «Росинфокоминвеста», у которого тогда было 1,3 млрд рублей.

«У Минцифры нет полномочий, чтобы так распоряжаться средствами фонда. Кроме того, предложение не сопровождалось ни обоснованием, ни какими-либо показателями эффективности». Если «Ростех» действительно хочет заняться разработкой движка, говорит собеседник, компании стоит воспользоваться действующими механизмами грантовой поддержки, например, через РФРИТ. Обращение госкорпорации не содержит достаточных сведений для объективной оценки предложения, в частности, обоснования затрат на его реализацию, объема привлекаемого софинансирования из внебюджетных источников, а также финансовой модели проекта, подтвердили “Ъ” в Минцифры. В «Ростехе», представляя проект, заявляли, что движок нужен не только для видеоигр, но также для VR-проектов, кино, мультипликации, промышленности и образования. За полтора месяца до предложения господина Чемезова проблема отсутствия у российских игровых разработчиков своего движка обсуждалась на закрытой встрече, которую администрация президента провела с участниками отрасли. Игровая разработка в основном ведется на Unreal Engine и Unity, доступ к которым может быть ограничен в силу санкций.

В сентябре 2022 года разрабатывать отечественный движок вызвалась ВКонтакте и попросила на это у Минцифры 3 млрд рублей. На днях компания выпустила масштабное обновление собственной игровой платформы VK Play.

VK Play — площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента. VK Play объединяет каталог из 13 тыс. игр, облачный гейминг, стриминг, киберспорт и другое. Ранее VK сообщила о продаже игрового подразделения My.Games управляющему партнёру венчурного фонда Leta Capital Александру Чачава за $642 млн. В пресс-службе сообщалось, что VK планирует развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play.

К октябрю стало понятно, что геймдев России и СНГ находится в сложной ситуации. Ещё в конце лета появилось множество алармистских статей: компании релоцируются, закрываются, увольняют сотрудников, теряют рынки и контрагентов, пользователи перестают хотеть платить etc.