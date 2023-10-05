По данным сервиса Venture Guide, в июле—сентябре российский рынок венчурных инвестиций показал положительную динамику впервые после начала военных действий на Украине. В третьем квартале год к году рост числа сделок составил 15%, хотя в деньгах по-прежнему наблюдается падение — на 56%. Суммарный объем инвестиций за квартал составил $11,7 млн со средним чеком $0,4 млн, заключено 37 сделок. За период с января по сентябрь, согласно оценкам Venture Guide, объем инвестиций составил $41,6 млн при 82 сделках, что меньше год к году на 96% и 37% соответственно. Значительный вклад в восстановление рынка в третьем квартале внесли энергетика и автопром: в августе инвестиционная платформа Zorko вложила $1,3 млн в Hyper, которая развивает зарядную инфраструктуру для электротранспорта. Венчурный клуб «Синдикат» в сентябре инвестировал $258 тыс. в Ta-dam! — сервис подбора запчастей для автосервисов. Среди других растущих ниш — технологии для медицины: частный фонд, не раскрываемый по условиям сделки, вложил $1,5 млн в разработчика онлайн-платформы для врачей и пациентов Rosmed.Info.

В прошлом году падение рынка было гораздо более драматичным, почти в четыре раза: с января по август 2022 года российские инвестфонды заключили всего 31 сделку со стартапами против 121 сделки за аналогичный период 2021 года. Тогда эксперты объясняли снижение «возросшим риском инвестиций». В 2023 году рынок начал восстанавливаться, но лишь в отдельных сегментах — в частности, в первом полугодии в сектор кибербезопасности было вложено вдвое больше средств, чем за весь 2022 год. Сейчас ситуацию можно охарактеризовать как «умеренный рост», считает венчурный партнер фонда «Восход» Константин Гибало: «К текущему моменту инвесторы и стартапы освоили новые подходы к структурированию сделок. Также ожидания сторон по оценкам на данном этапе максимально сблизились, и стало возможным договариваться об инвестициях на взаимно интересных условиях». Учитывая возросший интерес розничных игроков к рынку капитала и избыток ликвидности внутри страны, также стал возможным выход из активов через IPO, отмечает Константин Гибало.