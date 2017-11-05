У приложения Facebook 2 млрд активных пользователей в месяц; у дочерних компаний WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger — 1,3 млрд, 800 млн и 1,3 млрд соответственно. Неудачники из Кремниевой долины уже готовятся к будущему, где будет только Facebook — и ничего больше. «Идеономика» перевела колонку «Will Facebook Kill All Future Facebooks?» из Wired.

С 2012 года Facebook неоднократно копировал или приобретал приложения социальных сетей, которые набирали силу. К этому относится приобретение Instagram и, что еще более удивительно, покупка WhatsApp за $22 млрд. Facebook пытался приобрести Snap за $3 млн, но получил отказ, после чего сделал не менее 10 попыток скопировать самые отличительные его черты [не менее 12, прим. Roem.ru]. На прошлой неделе компания приобрела tbh — анонимное приложение для подростков, которое стремительно выросло в последние месяцы. Вероятно, Facebook узнал о tbh при помощи еще одного своего приобретения. В 2013 году Facebook купил Onavo, израильский стартап, который делает приложение, позволяющее людям контролировать, сколько мобильных данных они используют. После того, как Facebook купил Onavo, компания использовала агрегированные данные миллионов своих пользователей, чтобы отслеживать, какие приложения набирают популярность, отмечал Wall Street Journal в августе. По сообщениям, данные Onavo убедили Facebook взяться за WhatsApp и скопировать сервисы потокового видео Periscope и Meerkat.

Roem.ru: Twitter, куда менее удачливый чем Facebook, собирал названия установленных и удаленных с устройства пользователя приложений, но успехи Twitter далеки от успехов Facebook, аналитики из App Annie, тоже занятые подсчётом статистики приложений, не так богаты, как владельцы FB. Каждому своё.