Новости «Федерального агентства новостей» (ФАН) вернулись в Google.News, — сообщила новостная служба самого ФАН.

разблокировка новостей ФАН произошла в праздничный день 4 ноября в 22 часа по московскому времени, когда российский офис Google Incorporated на улице Балчуг, по нашим сведениям, не работал. При этом в США в это время было 14 часов дня. Можно предположить, что указание о возвращении материалов ФАН в сервис Google News в праздничный для России День народного единства было дано из американского офиса компании.

В начале ноября 2017 года стало известно, что Google удалил из своего агрегатора «Федеральное агентство новостей» и другие СМИ, ранее связанные в расследовании РБК с именем Евгения Пригожина.

Судьба ФАН не оставила равнодушными «РИА Новости», РБК, BuzzFeed News, RT, «Газету.Ru», главу Роскомнадзора Александра Жарова, официального представителя МИД РФ Марию Захарову и многих других. «Федеральное агентство новостей» поблагодарило всех, кто поддержал ФАН и сообщил своим читателям и телезрителям о недопустимой ситуации, связанной с политической цензурой российского информационного агентства.