Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) оценила потери российской экономики от отсутствия законодательного регулирования ICO с начала 2017 года в 18 млрд рублей, передал RNS. «Данные основаны на параметрах ICO российских резидентов, которые проводились в зарубежных юрисдикциях в течение января-октября. Еще 3,5 млрд рублей не поступили с начала года в федеральный бюджет в качестве налоговых поступлений».

Ассоциация, созданная по инициативе советника президента РФ Германа Клименко, могла бы написать закон об ICO уже к концу октября 2017. На практике президент предпочёл установить контрольным сроком 1 июля 2018 года. По аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг, правительство Медведева проработает возможные положения будущих законов о публичном привлечении денег и криптовалют через ICO.