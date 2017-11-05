Блокчейн ассоциация Клименко: потери экономики РФ от «наших» ICO за рубежом — 18 млрд рублей


Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) оценила потери российской экономики от отсутствия законодательного регулирования ICO с начала 2017 года в 18 млрд рублей, передал RNS. «Данные основаны на параметрах ICO российских резидентов, которые проводились в зарубежных юрисдикциях в течение января-октября. Еще 3,5 млрд рублей не поступили с начала года в федеральный бюджет в качестве налоговых поступлений».

18 миллиардов рублей потери Не заработанные деньги не поступившие в экономику России

Ассоциация, созданная по инициативе советника президента РФ Германа Клименко, могла бы написать закон об ICO уже к концу октября 2017. На практике президент предпочёл установить контрольным сроком 1 июля 2018 года. По аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг, правительство Медведева проработает возможные положения будущих законов о публичном привлечении денег и криптовалют через ICO.

РАКИБ оценила потери экономики от зарубежных ICO российских компаний в 18 млрд рублей

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) оценила потери российской экономики от отсутствия законодательного регулирования ICO с начала 2017 года в 18 млрд рублей. Об этом RNS рассказали в ассоциации, уточнив что данные основаны на параметрах ICO российских резидентов, которые проводились в зарубежных юрисдикциях в течение января-октября.

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    zline

    Каких налоговых поступлений? Рассуждая по аналогии, деньги, полученные в ходе IPO, облагаются налогами?

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