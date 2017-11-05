После пилота, который прошёл в двух вестибюлях станции метро «Котельники», терминалы вызова Яндекс.Такси, диптранс Москвы разрешил установить на станциях: «Александровский сад», «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Баррикадная» и «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Китай-город» Калужско-Рижской линии, «Курская» и «Парк Культуры» Кольцевой линии, «Пушкинская», передало агентство «Москва». В департаменте транспорта Москвы уверены, что новая услуга будет востребована у пассажиров — так считает Гамид Булатов, замглавы столичного департамента транспорта.

В мае 2017 года Яндекс.Такси провели эксперимент и поставили фиксированную цену на поездки в Балашиху и Мытищи от 3 столичных станций метро.