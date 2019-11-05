Группа компаний «ЛитРес» купила 51% в эстонской компании Eesti Digiraamatute Keskus OÜ — EDRK (Estonian Digital Book Centre). Платформа занимается оптовой дистрибуцией электронных книг в Эстонии, занимает 90% рынка, присутствует на рынках соседних Латвии и Литвы. Сергей Анурьев, гендиректор ГК, отметил, что продажи электронных книг в Эстонии сейчас занимают не более 3% книжных продаж, при объёмах лишь €1 млн в год. Электронные книги составляли «3% от всех продаж книг в России» ещё в 2016 году. Эти объёмы позволили по итогам 2015 выйти российскому «ЛитРесу» на операционную прибыль.

«Крупных розничных игроков в отрасли нет, сегмент аудиокниг на эстонском языке практически не развит. Вместе с EDRK мы планируем, по сути, создавать рынок электронных и аудиокниг в Эстонии, странах Балтии и Финляндии, поскольку видим в нем большой потенциал», — рассказал Сергей Анурьев.

В странах северной Европы: Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии (но не Эстонии, Латвии, Литве) и других странах, включая Россию, работает основанный в Швеции конкурент «ЛитРеса» — Storytel. В 2017 сервис стал крупнейшим в Северной Европе продавцом аудио- и электронных книг.

С мая 2019 года ГК «ЛитРес» работает в Польше. Storytel присутствует в стране с 2016-го, в том же году конкурент появился и в вышеупомянутой Финляндии. Годом позднее, в середине 2017, запустился в России.

В Группу «ЛитРес» входит одноимённый магазин «ЛитРес», а так же Livelib, MyBook (именно этот подписной сервис появится в Эстонии первым) и другие проекты. По собственным данным ГК занимает 66% рынка лицензионных электронных и аудиокниг в России. Как подсчитал журнал «Книжная индустрия», весь объём рынка электронных книг в России в 2018 г. составил 4,81 млрд руб (или почти в 70 раз больше чем в Эстонии — €68,3 млн). Аудиокниг 850 млн—1 млрд рублей.