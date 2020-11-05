Сервис Vivid Money, основанный бывшими топ-менеджерами банка «Тинькофф», в первом раунде венчурных инвестиций получил 15 млн евро при оценке в 100 млн евро. Основным инвестором немецкой компании выступил Ribbit Capital. При этом открывать пользовательские аккаунты она начала меньше 4 месяцев назад. В партнёрстве с Solarisbank сервис позволяет заводить дебетовые карты, управлять ими из приложения, пересылать в приложении деньги, получать кэшбек. В ближайших планах -- продукты для инвестирования (покупка акций, ETF) и выход в другие страны Европы. Платные пользователи за €9.90 в месяц получают улучшенный кэшбек, повышенный до 1000 евро лимит на снятие наличных, бесплатный выпуск виртуальной карты.

Vivid Money основали в 2019 году бывший старший вице-президент по развитию бизнеса TCS Group Артем Яманов и бывший вице-президент по разработке новых продуктов Александр Емешев.