Шесть компаний-владельцев крупных соцсетей были оштрафованы в Турции за то, что не выполнили к дедлайну требование нового закона, регулирующего соцмедиа. Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube и TikTok заплатят по 10 млн лир (1.1 млн евро), потому что не назначили официального представителя в местном офисе. ОН который должен отвечать на запросы госорганов в связи с расследованиями и другими процедурами, а также обеспечивать удаление нелегального контента за 48 часов. Это относится к сервисам, у которых более миллиона турецких пользователей ежедневно.

Пока из них только ВКонтакте выполнила требования нового закона (среди них и хранение данных местных пользователей в Турции). Если остальные компании продолжат неподчинение, их ждёт утроенный штраф, потом запрет для местных компаний размещать в соцсети рекламу, потом урезание пропускной способности сети для их трафика местными провайдерами на 50% и на 90%, и, наконец, блокировка. Из Facebook уже официально заявили, что не будут подчиняться новому закону и открывать местный офис. Twitter, Google и TikTok ещё не делали заявлений.