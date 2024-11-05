Бизнес-патриотическая организация «Аванти», организованная Умаром Джабраиловым, предложила не допускать подростков до 14 лет в социальные сети, письмо о чём было направлено российским законодателям, сообщил общественности представитель организации через издание «Известия».

Проблемой в «Аванти» считают существование 10 тысяч сайтов террористической направленности, «закрытые сообщества» и «группы смерти», борьба с этим злом требует, по мнению представителей бизнес-патриотической организации, запрета доступа в соцсети для всех граждан моложе 14 лет.

Для реализации своего предложения общественники предлагают законодателям принять законы, по которым соцсети будут обязаны регистрировать пользователей при помощи предоставления фотографии паспорта.

С технической точки зрения предложение является полным анахронизмом, поскольку на сейчас в рамках того же ВКонтакте возможно подтверждение данных пользователя при помощи «Госуслуг», после чего около профиля появляется серая галочка.

Что же касается общего подхода, он не означает того, что подростков перестанут вовлекать в противоправную деятельность — сетевые структуры вербовщиков существовали в Чечне, Махачкале и других регионах Северного Кавказа задолго до существования социальных сетей в принципе.

То есть отсутствие подростков до 14 лет в соцсетях приведёт лишь к тому, что они будут сидеть в интернет где-то ещё, и именно в этих альтернативных проектах их и будут находить вербовщики.

При этом альтернативные проекты для времяпрепровождения не будут ограничены российским законом об организаторах распространения информации и о соцсетях, что может привести не к снижению вовлечённости молодёжи в деструктивные действия, а к её росту.

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