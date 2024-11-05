«Роскосмос» в ночь на 5-е ноября с космодрома «Восточный» запустил ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Из полезной нагрузки на «Союзе» были космические аппараты «Ионосфера-М» №1 и №2, а также 53 попутных малых российских, совместных и зарубежных спутника.

Два спутника — иранские, предназначенные для применения в сельском хозяйстве, об их передаче в РФ для запуска сообщало агентство Tasnim, отдельно их запуск подчёркивает агентство Reuters.

Аппараты «Ионосфера» занимаются мониторингом гелиогеофизической обстановки в рамках проекта «Ионозонд», который ведут РАН и Росгидромет.

28 малых спутников попутной нагрузки созданы частной компанией Sputnix (входит в группу «Ситроникс»), из них 24 входит в систему SITRO-AIS для трекинга морских судов, «Специальный технологический центр» вывел три спутника для научных исследований, ещё шесть спутников — университетские CubeSat из программы «Универсат» — вузов НГУ, МГТУ, МТУСИ, ДФУ и университета Самары.

По программе Space-Pi на орбиту выведены спутники МГУ, ещё два самарских спутника, Военмеха, чеченского госуниверситета, ЮЗГУ, и других ВУЗов.

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