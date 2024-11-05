Тагир Валеев, сотрудник компании Jetbrains, опубликовал пост о влиянии Stiver на мир разработки под Java.

Более всего недавно умерший разработчик был известен как основатель проекта Flibusta, но эту ипостась его жизни Тагир никак не затрагивает. Что существенно для программирования — Stiver сделал java-декомпилятор Fernflower в конце нулевых, который сильно упростил жизнь разработчиков.

Если остальные декомпиляторы страдали от отсутствия поддержки и примитивного подхода к декомпиляции, когда байт-коду java сопоставлялись операторы и выражения языка при программировании, то проект Stiver использовал SSA-форму, что позволяло справляться даже с декомпиляцией обфусцированного кода.

После выпуска проекта в виде веб-сервиса Stiver несколько утратил к нему интерес, хотя некоторые разработчики с разрешения Stiver использовали Fernflower в своих продуктах, в частности в Mod Coder Pack для Minecraft.

В 2013-м JetBrains предложила Stiver за вознаграждение раскрыть код Fernflower, что сделало возможным его включение в IntelliJ IDEA, ещё где-то год Stiver помогал дорабатывать Fernflower, хотя не был обязан это делать.

Без работы Stiver декомплятора в IntelliJ IDEA вообще могло бы и не быть, или он мог быть существенно менее эффективен, как и работа Java-разработчиков, и вклад Stiver в java-разработку привёл к экономии бесчисленного количества человеко-часов, подытоживает Тагир.

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