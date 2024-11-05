Французская фемида после скандального задержания Павла Дурова (после которого Павел уже третий месяц ограничен в свободе передвижения), отметилась рейдом в офис Netflix по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Аналогичные действия предприняли и власти Нидерландов в Амстердаме. На текущий момент ни Netflix, ни правоохранители не раскрыли сути претензий к видеохостингу.

Вероятнее всего, у властей к компании те же самые претензии, что были у итальянцев ранее, что было разрешено уплатой Netflix налогов в размере около 60 млн долларов в 2022-м году: власти Италии полагали, что стриминг обязан уплачивать НДС за предоставленные услуги двум миллионам граждан Италии, начиная с 2015-го года.

Наши новости вы можете обсудить в Телеграм-канале Roem.ru >>>