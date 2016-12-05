Yandex Data Factory разработала сервис «Экстракт» для поиска и мониторинга информации для бизнеса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Яндекс». Сервис рассчитан на аналитиков, исследователей и консалтеров. Сервис уже тестируется в закрытом режиме в Центробанке.

«Организациям часто нужно найти всю доступную информацию в определенной области. Например, консалтинговую фирму могут интересовать все публикации об инвестициях китайских компаний в Австралии», — объясняет технический директор YDF Сергей Вавинов. «Экстракт» использует технологии машинного обучения и в результате ищет нужную информацию самостоятельно.

Стоимость подписки на «Экстракт» обсуждается индивидуально. В результате бета-тестов в «Яндексе"предложат тарифную сетку, которая, скорее всего, будет зависеть от количества тем для мониторинга и частоты выгрузки обновлений.