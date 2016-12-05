«Яндекс» разработал «самостоятельный» B2B-поиск для мониторинга конкретных тем


Yandex Data Factory разработала сервис «Экстракт» для поиска и мониторинга информации для бизнеса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Яндекс». Сервис рассчитан на аналитиков, исследователей и консалтеров. Сервис уже тестируется в закрытом режиме в Центробанке.

«Организациям часто нужно найти всю доступную информацию в определенной области. Например, консалтинговую фирму могут интересовать все публикации об инвестициях китайских компаний в Австралии», — объясняет технический директор YDF Сергей Вавинов. «Экстракт» использует технологии машинного обучения и в результате ищет нужную информацию самостоятельно.

Стоимость подписки на «Экстракт» обсуждается индивидуально. В результате бета-тестов в «Яндексе"предложат тарифную сетку, которая, скорее всего, будет зависеть от количества тем для мониторинга и частоты выгрузки обновлений.

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Добавить 3 комментария

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    liveuser

    https://extract.yandexdatafactory.com/ru/ (видео смотреть не нужно, там только рыбки плавают)

    Скармливаешь кучку страниц, делишь на по теме / не по теме, и остальное он сам находит и продолжает находить с некими «согласованными показателями качества по точности и полноте». Ну, примерно как 17 лет назад — https://yandex.ru/company/press_releases/1999/06−2900 — только теперь с «машинным обучением».

    Поработайте асессором низкочастотных запросов за свои же деньги. Том Сойер одобряет.

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    Rulims rulims.ru

    Спасибо за ссылку на прессрелиз яндекс, сразу вспомнил ситуацию 93−95 годов когда список мировых сайтов по теме занимал одну страницу, были времена…

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