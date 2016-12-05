Роскомнадзор опроверг информацию, что якобы дал Google три месяца на создание российского юрлица для своего новостного агрегатора. Газета «Известия» написала, что Роскомнадзор предписал корпорации изменить форму присутствия на российском рынке. Все иностранные компании, осуществляющие на территории РФ деятельность как новостные агрегаторы, должны будут, согласно предписанию Роскомнадзора, зарегистрировать российское юридическое лицо, или же — покинуть рынок. Изменения касаются и крупнейших игроков рынка — компаний Google и Bing, чей трафик превышает 1 млн посетителей в сутки, утверждает газета.

«Известия» не правы в том, что применяют общий теоретический подход к конкретной компании, сказал «Роем!» представитель ведомства Вадим Ампелонский. Более того, Роскомнадзор вообще не считал аудиторию каких-либо новостных агрегаторов и не общался с Google на эту тему:

Мы озвучили общие подходы. Как и к кому они будут применены станет ясно только после вступления закона в силу. Мы не оценивали пока аудитории новостных агрегаторов, а с Google вообще не общались на тему агрегаторов.

Закон о новостных агрегаторах был принят в третьем чтении Госдумой в июне 2016 года и вступает в силу в 2017 году. Из финальной версии убрали ограничение, согласно котрому участие иностранного капитала в таких компаниях ограничивалось 20% - оставили только требование завести российское юрлицо. Также владельцев агрегаторов освободили от требования проверять достоверность каждой новости, как это обязаны делать СМИ,