«Е-генератор» запустил сервис «Микроподписки» для журналистов и блогеров.

Компания «Е-генератор», в которую, в том числе, входит агрегатор новостей СМИ2, запустил сервис «Микроподписки» для медиа и блогеров. С его помощью они смогут взимать деньги за отдельные публикации или установить цену за подписку на определённый временной период, ставить пейволл и отключать рекламу на сайте для заплативших пользователей (пример).

«Аналогичные проекты с кнопкой Donate существуют и в США, однако они «не заточены» под привлечение средств для производителей информации. В России в качестве аналогичных можно говорить о разработках, например, „Ведомостей“, „Дождя“ и Slon/Republic, но их усилия направлены на генерацию средств исключительно на своих ресурсах, а „Микроподписки“ основаны на массовой модели», — сказал «Роем!» генеральный директор компании Юрий Белоусов.

По словам Белоусова, новый проект разрабатывался чуть более полугода на аутсорсе в США. Общая сумма вложений составила $300 тысяч. Комиссия «Е-генератора» составляет 10% от каждого платежа, однако сама компания получает не больше 5% — остальное уходит банку за проведение платежей. В дальнейшем планируется снижать размер комиссии, уточнил «Роем!» Белоусов.

Создатель и руководитель сервиса Евгений Ретюнский говорит, что проект «Микроподписки» создан, чтобы позволить пользователям напрямую поддерживать те сайты, существование которых читатели считают важным. Он добавил: «Мы не против рекламы, но мы считаем, что количество просмотров и кликов — не единственный критерий оценки материала. Также мы верим, что среди интернет-аудитории найдется достаточное количество людей, понимающих, что AdBlock, конечно, избавляет от рекламы, но при этом лишает доходов те сайты, которые они ценят. Поэтому мы предлагаем другое решение».

Иван Возлюбленный, руководитель коллективного блога uPages, который делится заработанными деньгами с авторами (принадлежит компании uCoz), сравнивает модель с онлайн-кинотеатрами — некоторые готовы купить ранний доступ к конкретному фильму или сериалу - пускай и с переплатой. С другой стороны, если закрывать часть статей на ресурсе, который читатель привык использовать бесплатно, то читателям будет тяжело донести, почему закрывается именно этот тип контента и как формируется цена, предполагает Возлюбленный: