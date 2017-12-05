По требованию музыкального лейбла Warner записи ансамбля Pink Floyd в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Zvooq теперь доступны исключительно платящим подписчикам и недоступны слушателям которые не платят, но просматривают рекламу. Deezer, конкурирующий с перечисленными сервисами, имеет с Warner общего совладельца — Access Industries Леонида Блаватника. Одновременно Deezer не требует денег за прослушивание Pink Floyd.

В июне 2015 года Warner уже проводил эксперимент с жёстким ограничением доступа к музыке. Тогда правообладатель попросил стриминги распространять только за деньги остромодный альбом группы «Muse». Разница между экспериментами 2015 и 2017 годов заключается в том, что два год назад под жёсткое требование оплаты запись Muse убрали все сервисы — в том числе Deezer, аффилированный с лейблом Warner. В 2017 эксперимент изменился — сейчас лишь Deezer распространяет тестовые записи Pink Floyd на общих основаниях (то есть бесплатно, для «бесплатных» слушателей). Кроме того текущий эксперимент не проводится, например, в США. В 2015 году Warner убирал записи Muse под жёсткое требование оплаты и в американских Spotify и Rdio, и в российских сервисах. В 2017 эксперимент на американском Spotify не проводится (Rdio разорились и закрыты). На момент публикации Pink Floyd воспроизводится (.png) на американском Spotify с рекламой для «бесплатных» слушателей, что по условиям эксперимента стало невозможным в российских Яндекс.Музыке, ВКонтакте и Zvooq.

Официальный аккаунт российского представительства Warner Music во ВКонтакте объясняет, что за Pink Floyd надо заплатить, иллюстрация iGuides:

Deezer, по данным Crunchbase, четыре раза привлекал инвестиции. Общий объём вложенных средств приблизительно равен $346 млн. В двух раундах из четырёх, на €70 млн и $110 млн, главным инвестором выступили Access Industries Леонида Блаватника. В свою очередь музыкальный концерн Warner Music Group 10 июля 2011 года за $3,3 млрд был выкуплен всё той же Access Industries Блаватника.

Статья 10 российского закона о защите конкуренции № 135-ФЗ запрещает злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением. В частности запрещается: «Экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом» [статья 10, пункт 6]. Редакция «Роем!» попросила представителей Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС России) прокомментировать эксперимент Warner Леонида Блаватника над российской аудиторией конкурентов Deezer. Ответ ФАС будет опубликован.

Яндекс.Музыка и Zvooq просят подписаться для доступа к Pink Floyd, в Deezer эти записи доступны в «бесплатном режиме»:

P. S. Любители музыки, и необязательно любители Pink Floyd, регулярно обращаются к альбомам ансамбля для собственных тестов. Альбомы Pink Floyd записаны «одним куском», без пауз между треками. Из современных сервисов, русских и глобальных, воспроизводить музыку gapless, без «заиканий», умеют клиенты Spotify (не работает в России), но не умеют другие. Вышеупомянутый Deezer в середине ноября 2017 года раньше ВКонтакте, Яндекс.Музыки, Zvooq запустил в РФ настоящее СD-качество звука в стриминге. Через Windows-клиент сервиса музыку можно слушать на 1411 kbps, то есть без сжатия, обязательного у конкурентов. Однако gapless воспроизведения даже в новом клиенте Deezer нет. Поэтому сервис пока не стал полноценной заменой компактам или файлам с жёсткого диска, хотя и выбрал для собственных опытов Pink Floyd.