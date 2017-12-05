Логистические операторы предупредили клиентов, что с 7 декабря для получения покупок из иностранных интернет магазинов, с клиентов потребуют номер ИНН и ссылки на покупки. Похожие объявления сделали Boxberry, DPD, SPSR, но не «Почта России». Так курьерская компания СДЭК уведомила:

С 7 декабря 2017 года в силу вступает Приказ Федеральной Таможенной Службы РФ № 1861 взамен старого № 1772. Согласно документу при покупке в зарубежном интернет — магазине необходимо предоставить не только паспортные данные, но и номер ИНН, а также ссылки на купленные товары. В противном случае посылка не пройдёт таможенное оформление и будет возвращена отправителю.

«Почта России имеет специальные, обособленные, таможенные каналы и таможенные процедуры, в рамках которых таможня не предъявляет подобные требования», — рассказал «Ведомостям» руководитель направления «Международная логистика» оператора экспресс-доставки СДЭК Сергей Гуменюк.

В самом начале 2017 года таможня потребовала, чтобы негосударственные службы международной доставки, собирали паспортные данные покупателей. Новогодняя доставка встала. AliExpress немедленно объявил: «По причине сбоя в системе растаможивания коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службой (ФТС) России в настоящее время невозможно совершить надлежащим образом процедуру растаможивания отправлений в Россию», и отключил независимые службы доставки («Почту России» эксперимент не охватывал, она доставляла китайские покупки исправно). Доставки попросили у клиентов сканы или копии документов для предоставления российской таможне. Однако разрешений на работу с паспортными данными в Роскомнадзоре эти доставки не получали. Роскомнадзор заявил, что ситуация непростая, пообещал отправить «запросы» и, вероятно, отправил их, но о каких-либо санкциях за не регламентированный сбор ПД не сообщалось.

Таможня проведёт новый эксперимент по всей России, он продлится с 7 декабря 2017 года до 1 июля 2018 года. Паспортные данные покупателей, ИНН, сведения о ценах на товары в евро и в рублях, вес покупок и другие данные будут аккумулироваться в Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов ЕАИС ТО.

По оценкам «Ассоциации компаний интернет-торговли», лидер международной торговли для России, китайский AliExpress ввозит в Россию около 1 млн посылок в день. Значение остальных иностранцев на порядки меньше. Например, магазин Joom, занимающий второе место среди продавцов товаров из Китая после AliExpress, ввозит лишь 25000 посылок в день. Через службы экспресс-доставки продают в Россию такие конкуренты AliExpress, как Macys, Amazon, JD.com и другие.