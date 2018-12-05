5 декабря «Яндекс» представил свой первый смартфон, который появится в продаже 6 декабря. Ранее СМИ сообщали, что устройство должно быть представлено на большой поисковой презентации 19 ноября. Cтоимость Я.Телефона составит 17 990 рублей. В первый день смартфон можно будет купить в музее «Яндекса» в Москве, с 7 декабря телефон начнут продавать М.Видео, «Эльдорадо», «Билайн» и маркетплейс компании «Беру». Устройство работает на Android с сервисами «Яндекса» и под управлением голосового помощника «Алиса», которую можно «позвать» и с домашнего экрана и, например, из игры.
На конференции рассказали, что компания делает «упор на звук» и будет еще дорабатывать софт. Как сообщил разработчик, «на телефоне есть вещи, у которых нет больше ни у кого, особенно в этом сегменте». Он отметил, что устройство сертифицировано «Гуглом». О планах компании не рассказывают. Также известно, что на старте продаж все получают бонусы. Каждому покупателю устройства дают в подарок полугодовую подписку на Яндекс.Плюс.
Телефон оснащен 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160х1080, процессором Snapdragon 630 с 8 вычислительными ядрами, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти. У него две камеры - основная из двух модулей, на 16 и на 5 мегапикселей, а также фронтальная со вспышкой. С эффектом боке смартфон не снимает. В устройство встроен чип Qualcomm Aqstic с цифро-аналоговым преобразователем. Вместо Яндекс.Store на смартфоне установлено приложение Play Market.
Как отмечал автор Content Review Сергей Половников в разговоре с «Роем!», цена устройства для уровня заявленных характеристик завышена в 1,5−2 раза. «Вовсе не потому что «Яндекс» жадный, а потому что при таком объёме производства (10 000 максимум) он не может получить низкую цену у подрядчика», - говорил он.
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маленький аккумулятор и нету WiFi 5G
Зато есть USB-С и спецмикрофон для Алисы
Ну серьёзно, в телефон за 18К чего-то не будет, это нормально. Аккумулятором пожертвовали ради размера, 5GHz не самая жизненно необходимая функция в смартфоне.
В принципе, для старта — очень не дурно!) Странно лишь одно, если взять в пример Гугл Пиксели — весь софт с коробки там от Гугла — что удобно. А со смартфоном от Яндекса получается каша, то есть половина софта предустановлено Гугл, половина Яндекс — не критично, но довольно странно. И от того же Play Market им никуда не деться. Приходится в обязаловку использовать сразу две учетных записи.
Идея в целом понятна. Экосистема Yandex и все такое… Там вроде и NFC тоже есть… так что в контексте Я.Денег будет еще удобнее оплачивать…
А далее, кому как зайдет по бабкам… Кому что важнее…
Очевидно, по цене со временем станет еще доступнее…
Там и промо-ролик кстати —
А может у Я.Телефона и вовсе нет предназначения быть успешным прибыльным продуктом? Могут быть последние релизы Яндекса (беру, брингли, станция) подготовкой к тому, чтобы продать компанию подороже?
про WiFi:
На Я.Маркете написано что .11n без ac, а на mvideo написано что есть .11ac
Если кто-нибудь пользовался телефонами на таком же железе — там все нормально, кроме расхода энергии аккумулятора. 3k реально мало на это железо. Тем более с таким количеством оперативки, с которой телефон не снимает питание никогда. Тем более с Алисой. Которая на этом телефоне, как я понял, бежит всегда, даже в спящем режиме.
Ролик полон жёлтых деревьев, в городе из ролика — реально осень. На календаре — декабрь. Это, видимо, обозначает, что выход телефона задержался на пару месяцев.
Нет, Вань, там всё хорошо с расходом на Алису в фоне:
Зачем нужен «Яндекс.Телефон» и почему он именно такой? Отвечает один из его создателей — Технологии на TJ
Опля. А, вот, это действительно Яндекс.Железо, которого нет в типовом телефоне. Зачёт
>> Процессор, который постоянно слушает, получает информацию, уводит действие в главный процессор/ Если всё хорошо, вызывает «Алису». За счёт этого мы получаем телефон с «Алисой», который не сажает батарейку — по-другому это сделать невозможно.
>> Опля. А, вот, это действительно Яндекс.Железо, которого нет в типовом телефоне. Зачёт
вставлю тупые 5 коп.
и т. д.), вплоть и до корпуса (дизайны даже самых простых корпусов — объекты пат. защиты), то можно и просто кнопку сделать (просто и дешево). Либо физическую, тактовую (третью, дополнительно, чисто на включение именно голосового помощника) либо программно на экране либо вообще физически ползунок, микротумблер, который механически будет размыкать (микрофон?). Чтобы вот эти вот все беспокоящиеся (сам я не использую глосовой помощник, но специально посмотрел обзоры и там обязательно этот вопрос — как отключить слушающий проц?) успокоились.
Если вы делаете свой собственый телефон полностью, под свой бренд и фичи (Алиса
А так достаточно остроумное (хотя и сложноватое и затратное решение) на снижение энергопотребления в режиме ожидания.
Кнопка же (особенно физическая) — это 100% экономии вопщето. (тоже можно преподносить как достижение))). Впрочем, это дело маркетологов.
Кнопка это физически сложнее чем сказать что-то (за исключением того случая, когда у тебя телефон в руке)
Физическая кнопка это мелкие коробочки, которые «Яндекс» недавно представил.
Ещё можно наушники с Алисой сделать: большие амбюшюры, кнопка на одной из них — было бы прикольно.
Я б вообще хотел наушники с голосовым ассистентом.
Кнопка когда-то очень удачно сыграла у NTT DoCoMo. Яндекс не хочет повторяться …
Люди реально бредят: «Это средний телефон в среднем ценовом сегменте, но это идеальный средний телефон.»
c NTT DoCoMo эпохи сменились, уже лет 15 прошло….
Да, помню её, но она уже через какие-то 3 года в России не зашла никак, а сейчас люди к немного другим интерфейсам привыкли.
Сравним:
Взять телефон, положить в руку, нажать кнопку, вернуть телефон на место
против:
«Привет, Алиса. Какая погода завтра в Москве?»
Если бы яндекс добавил физическую кнопку, то над ним стебались бы долго и нудно, в таком духе: яндекс напряг 100500 программистов на ИИ тумблер
и т. д.
колесико-скролл можно сбоку сделать. По сути таже тактовая кнопка в основе, но можно крутить меню большим пальцем одной рукой на весу, что удобнее бывает. И крутить можно не рабочий стол, а например какраз наиболее юзаемые всякие информации. Погода, пробка, чтото там еще (условно — новое на роеме
и т. д.). Такие колесики еще и на нажатие срабатывают.
Для блезира и дизайна колесико можно чорно-жоллтое сделать — типо яндекс.
Главное — что это 100% экономия энергии в ждущем режиме. А решение с голосовым ватчогом таки поджирает. И не все это вкурят, будут думать что аппарат с плохой батареей. И надо объяснять что да как да почему, балбла.
Ничего изобретать Яндексу для кнопки не нужно было, такие трубки есть, в том числе свежие — этого года. Та же ZTE Nubia Z18 mini, 660й снап между прочим, и ценник розничный $210−220 на али и иже с ними с доставкой, и кнопочка симпотичная. В общем обоснования цене яфона не вижу, особенно учитывая, что планируют зарабатывать на сервисах, и что на 636 снапе можно взять отличную трубку за $140−160 с доставкой, а за $168 на распродаже маме брал даже с 6Gb оперативки.
>> такие трубки есть, в том числе свежие — этого года.
вот. Я не знал, но даже и не сомневался. Ибо сейчас придумывание и выдумывание в рамках общего тренда идет параллельно и массово. А равно и выпуск. Собсно, с воцарением Китая и с отладкой всех этих OEM/ODM заказов окончательно стал проблемой не серийный выпуск или там скорость разработки протоипа\серии, а именно наличие сбыта. Эта тенденция уже лет 5−7 как нарастала, а теперь давно стала обычным делом.
>> В общем обоснования цене яфона не вижу, особенно учитывая, что планируют зарабатывать на сервисах,
они и пишут, что ценник изза слишком малой серии. Но тут врядли верно, что надо и затраты на апппарат отбивать да еще и на сервисах потом. По идее. надобы дотировать и демпинговать, раз уж есть желание подсадить именно на свое решение, да еще когда этих аппаратов всевозможных как грязи. Собсно, теже всякие телеприставки домашние и роутеры — давно так и выдаются, только абонентку оплачивай. Да и мобильные телефоны еще при царе даже Горохе начинались по $10 при условии контракта на ежемесячную абонентку.
Впрочем, ихним стратегам и маркетологам виднее.
Колёсико это
а) механика
б) совершенно нестандартный элемент управления
Яндекс, всё же, не радиоприёмник делает.