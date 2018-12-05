5 декабря «Яндекс» представил свой первый смартфон, который появится в продаже 6 декабря. Ранее СМИ сообщали, что устройство должно быть представлено на большой поисковой презентации 19 ноября. Cтоимость Я.Телефона составит 17 990 рублей. В первый день смартфон можно будет купить в музее «Яндекса» в Москве, с 7 декабря телефон начнут продавать М.Видео, «Эльдорадо», «Билайн» и маркетплейс компании «Беру». Устройство работает на Android с сервисами «Яндекса» и под управлением голосового помощника «Алиса», которую можно «позвать» и с домашнего экрана и, например, из игры.

На конференции рассказали, что компания делает «упор на звук» и будет еще дорабатывать софт. Как сообщил разработчик, «на телефоне есть вещи, у которых нет больше ни у кого, особенно в этом сегменте». Он отметил, что устройство сертифицировано «Гуглом». О планах компании не рассказывают. Также известно, что на старте продаж все получают бонусы. Каждому покупателю устройства дают в подарок полугодовую подписку на Яндекс.Плюс.

Телефон оснащен 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160х1080, процессором Snapdragon 630 с 8 вычислительными ядрами, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти. У него две камеры - основная из двух модулей, на 16 и на 5 мегапикселей, а также фронтальная со вспышкой. С эффектом боке смартфон не снимает. В устройство встроен чип Qualcomm Aqstic с цифро-аналоговым преобразователем. Вместо Яндекс.Store на смартфоне установлено приложение Play Market.

Как отмечал автор Content Review Сергей Половников в разговоре с «Роем!», цена устройства для уровня заявленных характеристик завышена в 1,5−2 раза. «Вовсе не потому что «Яндекс» жадный, а потому что при таком объёме производства (10 000 максимум) он не может получить низкую цену у подрядчика», - говорил он.