Представитель СП Яндекса/Сбербанка, «Беру!» рассказал «Ведомостям», что у маркетплейса появились штатные курьеры. Они доставляют небольшие (до 2 кг) покупки в семи московских районах, но в будущем охватят и другие крупные города, а максимально разрешённый вес покупок вырастет.

«Сберлогистика», Boxberry, «Стриж» — как и в прошлом продолжают доставлять покупки из «Беру!» в столице и других населённых пунктах России.

В конце июля 2019 года партнёр Яндекс.Маркета по «Беру!», государственный Сбербанк купил логистический агрегатор Shiptor, на его базе банк запустил вышеупомянутый сервис для интернет-магазинов «Сберлогистика».

В момент основания СП банк и интернет-компания разделили бизнес маркетплейса «Беру!» ровно пополам, тем не менее, в Яндекс.Маркете предпочли обзавестись полунезависимой от банка доставкой и не полагаться, в перспективе, только на, казалось бы, родственную «Сберлогистику». Не пригодилась маркетплейсу и Яндекс.Доставка.

В июле 2019 года три собеседника The Financial Times, представившиеся «связанными с Яндексом», заявили, что Герман Греф, входивший в совет директоров YNDX c 2014 года, перестал посещать заседания. Якобы после неудачных переговоров с Аркадием Воложем о желании Сбербанка купить 30% группы интернет компаний (официально стороны заявляли, что переговоров не было). Двумя неделями ранее The Bell рассказали, что Сбербанк и структуры Яндекса недовольны друг другом и своим сотрудничеством в рамках «Беру!» (и уже погибшего на данный момент проекта Bringly). Интернет издание ссылалось на: «источник, близкий к одной из крупных IT-компаний, собеседник, знающий об этом от одного из менеджеров банка, и источник, близкий к одному из крупных онлайн-ритейлеров». Позднее первый зампред председателя Правления Сбербанка Лев Хасис сообщение The Bell категорически опроверг.