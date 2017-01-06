«Мы решили провести масштабные изменения в Medium», — написал основатель блог-платформы Эв Уильямс. И изменения таковы: 50 человек в компании будут сокращены, в основном это коснётся отдела продаж, техподдержки и других «бизнес-отделов» — это треть штата. Уильямс также объявил, что компания меняет бизнес-модель. На какую — не сказал.

В 2016 году компания сильно потратилась на команду и технологии, чтобы привлечь коммерческие публикации на Medium. После чего компания стала продавать первые объявления. «Стратегия сработала в том смысле, что мы стали расти в выручке, объёме и качестве контента, — пишет Уильямс и добавляет: — По здравом размышлении, стало ясно, что система, при которой медиа поддерживаются за счёт рекламы, не работает. Она не служит людям. В действительности, её и не создавали для этого». Короче говоря, компания отказывается от рекламы на своей платформе.

Любопытно, что Уильямс сожалеет о том, что на платформе появилось много постов и авторов низкого качества. Тем не менее он пишет, что год был отличным, потому что количество постов и читателей выросло примерно на 300% год к году.

Ответ сообщества не заставил себя ждать, и Давид Ханссон, автор Ruby on Rails и сооснователь Basecamp, написал, что «Венчурные фонды убьют Medium». С момента основания блог-платформа привлекла $132 млн инвестиций. Их нужно будет как-то отдавать, рассуждает Ханссон, желательно с мультипликатором x10.

«Часовой механизм начал тикать три года назад, когда компания получила $25 млн в ходе Раунда А. Это значит, что ещё столько же — и бомба взорвётся, и пока компания не нашла способ обезвредить её. Все метрики тщеславия растут, но ясно, что нет понимания, как это превратить в бабло», — пишет Ханссон.

Уильямс, в прошлом основатель Blogger и Twitter, написал, что «пока рано говорить о том, как будет выглядеть новая бизнес-модель». Ханссон отвечает: «Чё? Пять лет — недостаточно, чтобы придумать, как начать зарабатывать деньги в гармонии с философией компании?». Ханссон резюмирует, что Уильямсу стоило начинать медленнее, не нанимать 150 человек разом.