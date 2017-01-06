Обновлено. В 19:15 хостер заявил, что большая часть сервисов вернулась к работе, при этом, например, официальный сайт .masterhost всё ещё недоступен, не работает PHP на клиентских сайтах. @Nikolay_Zotov Большая часть сервисов вернулась к работе.Случаи тех, кто еще испытывает трудности в работе, будут рассмотрены индивидуально — .masterhost (@masterhost_ru) January 6, 2017

Исходное сообщение:

Больше двух часов, минимум с 16:00 по московскому времени 6 января не открывается сайт хостера .masterhost, не работают DNS, не доступны серверы, размещенные на их площадке.

Техподдержка по телефону не отвечает, сайты лежат -- все это грозит исками по компенсации упущенной выгоды.

Хостер взял выходные до 9 января, но заверил, что сервисы уже начали возвращаться в сеть:

@IldarBacilla @SeoTrener мы опубликуем официальный ответ по сложившейся ситуации 9 января. В настоящее время сервисы входят в работу — .masterhost (@masterhost_ru) January 6, 2017

«Все технические специалисты компании работают над решением проблемы», — утверждает хостер через соцсети (его собственный сайт тоже не работает) и рассчитывает, что ситуация нормализуется к 19:00 MSK.