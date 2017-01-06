.masterhost упал, причины, возможно, объяснит 9 января


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В 19:15 хостер заявил, что большая часть сервисов вернулась к работе, при этом, например, официальный сайт .masterhost всё ещё недоступен, не работает PHP на клиентских сайтах.

Исходное сообщение:

Больше двух часов, минимум с 16:00 по московскому времени 6 января не открывается сайт хостера .masterhost, не работают DNS, не доступны серверы, размещенные на их площадке.

Техподдержка по телефону не отвечает, сайты лежат -- все это грозит исками по компенсации упущенной выгоды.

Хостер взял выходные до 9 января, но заверил, что сервисы уже начали возвращаться в сеть:

«Все технические специалисты компании работают над решением проблемы», — утверждает хостер через соцсети (его собственный сайт тоже не работает) и рассчитывает, что ситуация нормализуется к 19:00 MSK.

Мастерхост лежит но думает, что поднимется до 19-00

Добавить 2 комментария

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    Ден

    Походу суровая минусовая температура сказалась :-(
    Есть один сайт на МХ на вирт. хостинге. Сейчас сайт уже поднялся (итог: примерно 4 часа недоступности…).

    При этом, их собственный МХ сайт — 503 до сих пор.
    На VK — по отзывам частично восстанавливают уже, но походу не всех еще…

    Взбодрили.

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