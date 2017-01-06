Обновлено.
В 19:15 хостер заявил, что большая часть сервисов вернулась к работе, при этом, например, официальный сайт .masterhost всё ещё недоступен, не работает PHP на клиентских сайтах.
@Nikolay_Zotov Большая часть сервисов вернулась к работе.Случаи тех, кто еще испытывает трудности в работе, будут рассмотрены индивидуально
— .masterhost (@masterhost_ru) January 6, 2017
Исходное сообщение:
Больше двух часов, минимум с 16:00 по московскому времени 6 января не открывается сайт хостера .masterhost, не работают DNS, не доступны серверы, размещенные на их площадке.
Техподдержка по телефону не отвечает, сайты лежат -- все это грозит исками по компенсации упущенной выгоды.
Хостер взял выходные до 9 января, но заверил, что сервисы уже начали возвращаться в сеть:
@IldarBacilla @SeoTrener мы опубликуем официальный ответ по сложившейся ситуации 9 января. В настоящее время сервисы входят в работу
— .masterhost (@masterhost_ru) January 6, 2017
«Все технические специалисты компании работают над решением проблемы», — утверждает хостер через соцсети (его собственный сайт тоже не работает) и рассчитывает, что ситуация нормализуется к 19:00 MSK.
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У нас так и не заработала два сайта :(
Походу суровая минусовая температура сказалась :-(
Есть один сайт на МХ на вирт. хостинге. Сейчас сайт уже поднялся (итог: примерно 4 часа недоступности…).
При этом, их собственный МХ сайт — 503 до сих пор.
На VK — по отзывам частично восстанавливают уже, но походу не всех еще…
Взбодрили.