Глава DNS Дмитрий Алексеев подвел итоги года в «российском е-ком», после чего заявил, что его не существует -- «есть розничная торговля эпохи развитых информационных технологий». Среди лидеров онлнай-ритейла он «ставит на Wildberries», так как у них есть потенциал в fashion. В этой нише они в новом году «в два раза обойдут Спортмастер» и в 5 раз Zara, но секрет успеха для компании будет в том, чтобы не считать себя маркетплейсом (в комментариях торгующие через Wildberries читатели Алексеева не согласились, заявив, что это уже маркетплейс).

Ozon «тоже будет пытаться открывать примерочные в своих точках выдачи», но он как Nokia, пропустившая взлёт популярности смартфонов. Сбер тоже как Nokia, но он ещё и монополист, которых никто не любит.

Весь непродовольственный рынок российского онлайн-ритейла Алексеев оценил в 18 триллионов рублей, а оборот Wildberries «в ближайшие годы перевалит за полтриллиона» (в 2021 году ~400 млрд). Но на много крупных игроков такого объема рынка не хватит. Тем не менее, OZON, по мнению Алексеева, должен показать заявку на первое место после удачного IPO, иначе инвесторы разочаруются.