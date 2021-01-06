Глава DNS Дмитрий Алексеев подвел итоги года в «российском е-ком», после чего заявил, что его не существует -- «есть розничная торговля эпохи развитых информационных технологий». Среди лидеров онлнай-ритейла он «ставит на Wildberries», так как у них есть потенциал в fashion. В этой нише они в новом году «в два раза обойдут Спортмастер» и в 5 раз Zara, но секрет успеха для компании будет в том, чтобы не считать себя маркетплейсом (в комментариях торгующие через Wildberries читатели Алексеева не согласились, заявив, что это уже маркетплейс).
Ozon «тоже будет пытаться открывать примерочные в своих точках выдачи», но он как Nokia, пропустившая взлёт популярности смартфонов. Сбер тоже как Nokia, но он ещё и монополист, которых никто не любит.
Весь непродовольственный рынок российского онлайн-ритейла Алексеев оценил в 18 триллионов рублей, а оборот Wildberries «в ближайшие годы перевалит за полтриллиона» (в 2021 году ~400 млрд). Но на много крупных игроков такого объема рынка не хватит. Тем не менее, OZON, по мнению Алексеева, должен показать заявку на первое место после удачного IPO, иначе инвесторы разочаруются.
Пока простаки надрывались от нахлынувшей волны заказов, наиболее продвинутые представители Е-Кома поняли где живет настоящая удача. Счастье за горами! Поняли в Ozon и вышли на заокеанскую биржу. То, что я не купил бы и за 1 рубль, американские пенсионеры оценили в 8 миллиардов долларов!
Хотя немой вопрос к американским пенсионерам и московским инвестором остается: Вы оцениваете Ozon в 5 раз дороже МВидео, при том что оборот у последних больше в 5 раз? Вы оцениваете Ozon почти как X5, который занимает 5% от все российской розницы? Т.е. вы реально считаете, что в обозримом будущем Ozon выйдет на оборот примерно в 1,5 триллиона?
Как ни крути, но инвестиции очень быстро превратятся в тыкву, если Ozon не сможет показать, что в ближайшее время станет № 1 в российском Е-Коме.
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18 триллионов рублей — онлайн розница?
А вся розница это 20 трлн?
Чувак чет лажает в цифрах