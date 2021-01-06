Некий Ахмед Хассан написал пост о вычислении адреса человека, который включил в Telegram функцию «показывать меня» в разделе «Люди рядом». Telegram показывает точное расстояние до пользователя. Чтобы узнать его, надо оказаться в радиусе 7 миль (11,3 км) от нужного пользователя, тогда он появится в списке «Люди рядом» (но лучше -- ближе, так как в список помещается только 100 человек).
Чтобы узнать адрес пользователя из Нью-Йорка, Хассан скачал из Play Store приложение для GPS-спуфинга (подмены местоположения устройства) и с его помощью «оказался» в Бруклине. Из трёх разных точек он зафиксировал расстояние до пользователя вместе с координатами точек и построил из этих точек круги с соответствующим радиусом на Google Earth Pro. На пересечении кругов оказалось место жительства нужного пользователя. Хассан установил его конкретный адрес и уточнил у пользователя в Telegram, действительно ли он там живёт.
Судя по тому, что у Хассана это первый пост в блоге с момента заведения его в 2005 году, его не оставил равнодушным отказ Telegram выдать ему bug bounty за найденную уязвимость, так как уязвимостью её в компании не сочли. А в мессенджере Line, где аналогичная функциональность позволяла также найти конкретного пользователя -- сочли, заплатили ему $1000 и перестали показывать точное расстояние до пользователя. В Telegram функция «показывать меня» по умолчанию отключена.
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Уже за школьный курс математики багбаунти дают..
>с момента заведения его в 2005 году
А как узнали дату создания блога? Первый пост датирован 19 декабря 2020, второй — 4 января 2021
Мы про этот блог https://blog.ahmed.nyc/2021/01/if-you-use-this-feature-on-telegram.html
а вы про какой?
Ссылку забыли поставить, извините
И первый пост написан Saturday, December 19, 2020
А в тексте поста 2005 упомянут в контексте I feel writing a blog post on Blogger is something so 2005. т.е. «писать в blogger это прошлый век»
Ну, не разглядел. Подсознание не поверило, что продвинутый Ахмед будет в 2020 году блог на блоггере заводить. Спасибо, что помогли разобраться в этом насущнейшем аспекте вопроса.