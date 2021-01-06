У государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Ритуал» «со всеми договора: со службами, со скорой помощью, со 113, прямо официальные договора». Об этом рассказала представившаяся сотрудницей «Ритуала» женщина, которая приехала к племяннику умершего москвича, хотя тот никаких агентов не вызывал. На вопрос о том, почему она приехала, она рассказала, что «конкуренция страшная. Сейчас ходят коммерческие фирмы, много левых агентов…«

Сама эта женщина в списке агентов «Ритуала» значилась на момент видеосъемки, но исчезла оттуда к моменту публикации. В «Ритуале» заявили, что сотрудница не прошла испытательный срок, а её слова являются «персональным искаженным восприятия указанного лица». И вообще, она не была агентом, а осуществляла «консультационное обслуживание населения по вопросам похоронного дела», а агента бы назначили после изъявления желания клиента.

Опрошенный «Открытыми Медиа» президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павела Кодыш утверждает, что таких официальных договоров быть не может, а подобная передача данных может повлечь административную и уголовную ответственность.