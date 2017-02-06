Dell осмелился продать компьютер своей марки музыканту Алексею «Я убью тебя, лодочник» Лебединскому. Теперь у «Профессора Лебединского» есть песня, а с компьютером всё несколько сложнее:
Когда ты устал от тупых бесполезных переписок и разговоров с мудилами из службы поддержки, когда у тебя уже не осталось, сцуко, сил и терпения бороться с идиотизмом и ленью персонала, просто спой песню, товарищ!
Бой наплевательству на пользователей!
Dell! Эта песня — мой вам сердечный подарок) Обнимаю, целую)
Прошу максимум репостов, друзья!
Dell! This song is for you! Let’s dance!
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