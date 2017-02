Когда ты устал от тупых бесполезных переписок и разговоров с мудилами из службы поддержки, когда у тебя уже не осталось, сцуко, сил и терпения бороться с идиотизмом и ленью персонала, просто спой песню, товарищ!

Бой наплевательству на пользователей!

Dell! Эта песня — мой вам сердечный подарок) Обнимаю, целую)

Прошу максимум репостов, друзья!

Dell! This song is for you! Let’s dance!