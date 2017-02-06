Холдинг Mail.ru Group запустил райдшеринговый сервис BeepCar (iOS, Android) — аналог BlaBlaCar. Водители смогут продавать места в своей машине для совместных поездок в России, Казахстане и Белоруссии. Об этом холдинг рассказал «Известиям».

«Sharing economy — модель совместного использования ресурсов — становится всё актуальней. Во всем мире рынок подобных сервисов растет. В России для развития sharing economy есть огромный потенциал. Райдшеринг — пожалуй, самый нужный сегмент этой экономической модели, учитывая размер нашей страны и состояние транспортной системы. При этом уровень осведомленности о sharing economy, и в частности о райдшеринге, в нашей стране крайне низок. Уровень конкуренции в этой нише пока невысок», — вице-президент Mail.ru Group, руководитель бизнес-подразделения «Почта и портал» Анна Артамонова.

Основной российский интернет-конкурент MRG активно занимается проектом Яндекс.Такси. «Яндекс» открыл его 6 лет назад, то есть существенно позже того момента, как свою версию «Такси» уже закрыл Mail.ru — она работала на «Картах» холдинга. По итогам 3 квартала 2016 года Яндекс.Такси — это одно из наиболее быстро растущих направлений бизнеса «Яндекса», однако проект требует заметных расходов. За квартал «Яндекс» инвестировал в проект чуть меньше 10 млн долларов.

Сейчас зарегистрироваться в новом проекте Mail.ru можно по номеру телефона, вскоре можно будет использовать для этого аккаунты в соцсетях. В профиле можно указать имя, пол, дату рождения, e-mail, фото, водительский стаж, описать автомобиль и добавить любую другую информацию о себе.

«Мы модерируем весь размещаемый контент: информацию в профиле, комментарии. Если пользователь нарушает требования к контенту, например размещает чужое фото вместо своего, указывает ненастоящее имя, мы можем попросить его внести изменения и, возможно, приостановить действие аккаунта. Если пользователь загружает недостоверные данные, часто отменяет поездки или бронирования, он может быть заблокирован», — Артамонова.

Пока в сервисе реализованы не все функции, которые планировались:

В сервисе есть система рейтингов и отзывов как для водителей, так и для пассажиров.

Пока связь будет реализована только по указанным контактам пользователей. После добавят чаты.

Оплата будет происходить при личной встрече, Mail.ru Group обещает ввести возможность оплаты внутри сервиса позже.

Монетизировать сервис пока не планируется — в будущем, по словам Артамоновой, они рассмотрят разные варианты: от сотрудничества с рекламодателями до комиссии с пользователей.

Основной конкурент BeepCar в России — французский BlaBlaCar. Он запустился в России в 2014 году. Зарабатывать сервис начал недавно — в сентябре появилась 20%-комиссия. Руководитель BlaBlaCar в России и на Украине Алексей Лазоренко сказал «Известиям», что количество российских пользователей — несколько миллионов. Финансовые показатели не раскрываются.

Очевидно, что сейчас Mail.ru Group постарается переманить хотя бы часть этих пользователей и найти новых за счёт отсутствия комиссии. Кроме того, MRG для запуска подготовил разные плюшки: есть розыгрыш призов для водителей и бесплатное страхование от «Альфы» (оплачивается из кармана MRG).