В китайском интернет-магазине AliExpress изменились правила логистики, поэтому с 7 февраля заказы в Россию стоимостью от $2 и выше будут идти с отслеживаемым трек-номером. Опция «Эконом доставка» в России станет недействительна, а на Украине и в Беларуси будет отключена для заказов любой стоимости.

Причиной ужесточения правил доставки стало резкое увеличение количества недоставленных посылок — из-за почтовых операторов или «недобросовестных покупателей», которые открывали спор о якобы неполученной посылке. В связи с новыми правилами доставка товаров в Россию, Беларусь и на Украину может подорожать.