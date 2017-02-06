На всякий случай правильный алгоритм на тот случай, если вашего друга (или незнакомого человека) взломали и от его лица просят денег:

Если знаем телефон и уместно звонить — звоним , если человек не очень знакомый — посылаем SMS , что его взломали. Номер телефона на страничке может быть уже изменен , поэтому по нему можно не звонить/не писать. Узнаем у мошенников все реквизиты на которые им нужно перевести денег. Старайтесь вывести на сложно заводимые источники: банковскую карту , мобильный телефон ( да , я знаю , что их завести несложно , но это все же не 1 клик). Если дали номер карты , ищете первые 6 цифр тут , чтобы узнать , какой банк www.bindb.com/bin-database.html Если мобильный телефон , и он неочевиден ( непонятно какой оператор), ищите тут www.number-ok.ru/ ( только для российских операторов , где искать украинские я не знаю). Звоните в поддержку банка/оператора , говорите , что хотите сделать жалобу на карту/номер , которые используется для мошеннических сборов средств. Обязательно спрашиваете , куда отправить скриншоты , а также спрашиваете номер тикета , чтобы потом отследить его движение. Иначе забьют.

Пока я проводил такое 6 раз. Всегда удавалось получить номер карты, не знаю как там с операторами. В 5 банках заявление приняли. В сбербанке сказали что ничего не знают и принимать не будут, и вообще «ходют тут всякие, работать мешают, вы не клиент», дожать мне не удалось, ну я и не надеялся Из 5 банков тикеты выдали в 4, звонил обычно всегда через неделю, в двух обращение удовлетворено, еще два послали. Результативность пока невысокая, затрат времени — около получаса на каждое обращение.