Белорусская компания Wargaming, которая занимается разработкой игры World of Tanks, разместила рекламу во время трансляции финала по американскому футболу, Super Bowl 5 февраля, сообщили «Ведомости». В перерыве игры было показано 2 ролика длительностью 15 секунд с лозунгом «Танки рулят». По статистике их увидели более 100 миллионов зрителей — практически все они американцы. Ещё в 2015 году глава Wargaming Виктор Кислый заявил, что: «Найти в России мужчину, который не слышал о World of Tanks, наверное, уже невозможно, разве что в тайге». Тогда компания пообещала компенсировать падение темпов продвижения ростом на международных рынках и рекламой игры на соревнованиях, однако ограничивалась «киберспортом». В январе 2017 года Wargaming впервые вышел из стартапа. Проект Hitbox выкупила похожая на него служба трансляции игр Azubu. Разработчик World of Tanks вложился в Hitbox в ноябре 2015 года. Hitbox наиболее популярен в Европе, в том время как Azubu в основном пользуются жители Южной Америки и некоторых районов Азии. Для американского рынка эти проекты пока большого значения не имеют.

Wargaming стала первой компанией из СНГ, которая разместила рекламу во время одного из самых масштабных мероприятий США. В 2016 году 30-секундный ролик в перерыве матча оценивался в $5 млн, по информации Variety. В 2017 стоимость такой рекламы — на один миллион долларов больше. Контракт Wargaming с Super Bowl обошелся в 2 раза дешевле, чем остальным рекламодателям.

«В последний момент нам поступило крайне заманчивое предложение о размещении со скидкой, мы согласились», — сообщил директор по маркетингу и PR разработчика игры Юусо Миллиринн. К декабрю 2016 года Fox Sports, которая продает рекламу во время Super Bowl, распродал 90% рекламного времени, уточняет Variety. 70% времени рекламодатели заведомо выкупают сразу, но на остальной инвентарь Fox сложнее найти рекламодателей.