Руководство МТС считает возможным повышение цен на рынке мобильной связи, говорится в обзоре аналитика «ВТБ капитала» Ивана Кима по итогам встречи с менеджментом оператора. Речь, в частности, идет о тарифных планах с безлимитным мобильным интернетом. МТС планирует поднять цены на эти тарифы или совсем отказаться от них уже в 2017 году, сообщает Ким со ссылкой на руководителей оператора.

МТС стал последней крупной сотовой компанией, признавшей необходимость постепенно отказываться от дешевого мобильного безлимита. Из-за жесткой конкуренции на российском рынке, операторы в свое время анонсировали безлимитную мобильную передачу данных по крайне низким по сравнению с Европой и США тарифам. Сейчас когда пропускная способность мобильных сетей выросла в разы, такая щедрость начала угрожать бизнесу сотовых компаний, так как за несколько сотен рублей в месяц один абонент может пропускать через сеть оператора десятки гигабайт трафика. Официально сотовые компании называют другую причину — якобы безлимитные тарифы просто никому не нужны.

Первой из гонки вышел тот, кто ее изначально и начал — принадлежащий «Мегафону» оператор «Скартел» (бренд Yota). В конце декабря 2016 года компания объявила, что с начала 2017 года меняет подход к ценообразованию мобильных услуг для новых клиентов: вместо предлагавшегося ранее безлимитного доступа в интернет оператор вводит пакетирование интернет-трафика. Компания пояснила, что на самом деле это снижение цен, так как по ее данным, 85% абонентов используют не более 5 ГБ трафика в месяц. Yota также предложит абонентам опцию «Безлимитные мобильные приложения» — это пакет востребованных мобильных приложений, на первом этапе — социальных сетей и мессенджеров. Трафик в этих предложениях при подключении опции будет безлимитным.

Любопытно, что «Скартел» всегда позиционировал себя как лидера в скоростной беспроводной передаче данных и считал безлимитные тарифы свои ноу-хау. В середине 2016 года после вывода на рынок тарифа «Безлимитища», «Скартел» прислал в офис МТС торт с провокационной надписью Поздравляем с «Безлимитищем», теперь догоняйте. Гонка продолжалась недолго. Уже в начале февраля 2017 года «Мегафон» начал отказываться от безлимитнных тарифов по той же схеме — переводить новых абонентов на пакетные тарифы.

=> незначительное количество новых подключений, что в масштабах федерального оператора по сути означает полное отсутствие интереса @saldim — МегаФон (@megafonru) February 4, 2017

По какой схеме будет действовать «Вымпелком» пока неясно. В середине декабря гендиректор «Вымпелкома» Шелль Мортен Йонсен сказал журналистам, что российские операторы сотовой связи будут отказываться от безлимитных тарифов на мобильную передачу данных. Безлимитные тарифы превратились в маркетинговый инструмент, по факту реальное потребление трафика на них не намного выше, чем на обычных тарифах, уточняет глава пресс-службы оператора Анна Айбашева.

У компании Tele2 нет безлимитных тарифов на передачу данных в Москве. В регионах где они есть, отменять их не планируется.