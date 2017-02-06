По данным Kartoteka.ru, ООО «Мэйл.ру» приобрело 10% в ООО «ДатаДрайв» в октябре 2016. При этом сама компания была создана всего за месяц до этого. Остальные 90% компании равными долями принадлежат основателям — Дмитрию Желтову и Михаилу Дудалеву (оба выпускники МФТИ). Беглый гуглёж не выдаёт никакой ценной информации о них. Что это за стартап?

Комментарий «Роем!»: Редакции удалось связаться с Желтовым. Он сказал, что:

у компании есть сайт — DataDrive.tech компания занимается deep learning.

Редакции удалось также связаться и с Дудалевым. Он сказал, что не готов обсуждать детали бизнеса со СМИ и порекомендовал обратиться к своему партнеру.

В Mail.ru Group отказались от комментариев.