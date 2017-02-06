Ассоциация «Интернет-видео», Ivi.ru и РАЭК подготовили поправки к законопроекту о регулировании онлайн-кинотеатров. В интернет-отрасли были недовольны идеей проекта ограничить иностранное владение онлайн-кинотеатрами 20%, так как из-за нее их представители не смогли бы привлечь иностранные инвестиции. В итоге индустрия предложила отделить в законопроекте российские видеосервисы от иностранных и прописать для них разные правила регулирования. Иностранцам оставили ограничение в 20%, а российские проекты будут обязаны работать только через юрлица из России.