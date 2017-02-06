Онлайн-кинотеатры предложили применять ограничение доли иностранного капитала только на иностранцах


Ассоциация «Интернет-видео», Ivi.ru и РАЭК подготовили поправки к законопроекту о регулировании онлайн-кинотеатров. В интернет-отрасли были недовольны идеей проекта ограничить иностранное владение онлайн-кинотеатрами 20%, так как из-за нее их представители не смогли бы привлечь иностранные инвестиции. В итоге индустрия предложила отделить в законопроекте российские видеосервисы от иностранных и прописать для них разные правила регулирования. Иностранцам оставили ограничение в 20%, а российские проекты будут обязаны работать только через юрлица из России.

«Складывается впечатление, что до этого отрасль не регулировалась, но это — ошибка», — онлайн-кинотеатры про закон МКС

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