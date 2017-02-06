ФРИИ и Bayer запускают программу для cтартапов Grants4Apps в сфере автоматизации сельского хозяйства. Подать заявку на участие смогут компании, работающие над продуктами в области точного земледелия, робототехники, машинного обучения, экологичной утилизации отходов, а также проекты по диагностике заболеваний растений и противодействию контрафактной продукции.

Стартапы смогут претендовать на инвестиции ФРИИ в размере до 30 млн рублей, также прошедшим в акселератор компаниям будут оказываться консалтинговые услуги со стороны специалистов Bayer. Команды стартапов будут проходить тренинги экспертов по технологиям цифрового земледелия, защите растений, повышению эффективности использования семенного материала, использованию больших данных и машинного в сельском хозяйстве. На время прохождения акселерации фаундеры смогут бесплатно работать в московском офисе Bayer, иметь доступ к необходимому для работы оборудованию, задавать вопросы узкоотраслевым экспертам и адаптировать свой продукт под нужды отрасли. В перспективе это позволит компаниям подать документы на участие в акселераторе Grants4Apps.

Акселератор Grants4Apps — международная программа по поддержке digital-стартапов в области здравоохранения и технологий, инициированная Bayer в 2013 году. В рамках глобального акселератора Bayer ежегодно выбирает 5 стартапов, которые размещаются в зоне коворкинга Grants4Apps Accelerator в штаб-квартире фармацевтического подразделения компании в Берлине. При поддержке экспертов-руководителей Bayer, а также опытных предпринимателей, стартап-команды дорабатывают свои проекты на протяжении 100 дней. Каждая команда получает финансовую поддержку от Bayer в размере до €50 000.