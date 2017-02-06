И снова отличные новости, и снова пополнение! Чудеса случаются, в «Медузе» появился еще один мегаталантливый редактор — прекрасная Ольга Страховская (известная многим из вас как главред Wonderzine). Вместе с ней мы попробуем преодолеть вечное проклятие общественно-политических изданий, которые делаются преимущественно мужчинами и преимущественно для мужчин. Это не значит, что у нас появится специальный загончик с «женскими темами»; речь идет о полной переналадке повестки, которая должна стремиться к гендерному разнообразию и равновесию. Дико интересная и почти невыполнимая задача, но когда нас это останавливало. Ура!