Проект основателя «Коммерсанта» Владимира Яковлева «Мулбабар» возобновил работу после долгого молчания — на выходных подписчики получили рассылку с темой «Соскучились?». До этого проект перестал рассылать обновления в марте 2016 года.

В ноябре того же года главный редакторов проекта Татьяна Пфенингс писала: «Проект в своем прежнем виде закрыт с начала лета. Команда людей, которые его делали, тоже практически в полном составе с ним больше не связана». Сам Яковлев уточнил в комментариях, что «был вынужден притормозить проект, поскольку были сложности и с его управлением, и с финансированием. Это плохие новости. Хорошие - в том, что сейчас финансирование найдено и с конца ноября проект возобновляется в полном объеме. С этого же времени возобновится и „Сгущенка“».

В марте 2015 года Яковлев объявил о сборе $50 000 для запуска "СМИ способного остановить эскалацию ненависти" на сайте Kickstarter. Позднее он ответил на вопросы интернет аудитории в частности объяснил принцип работы издания: несколько ответственных модераторов будут просматривать и публиковать «абсолютно весь» пользовательский контент, противостоящий потоку телевизионной и газетной ненависти. Как следует из данных проекта на Kickstarter, его поддержало около 500 человек. В мае 2015 года была запущена альфа-версия проекта по адресу sguschenka.squarespace.com.

Комментарий «Роем!»: Егор Яковлев не ответил на запрос. Кто сейчас занимается обновлением проекта выяснить не удалось. Насколько известно, сейчас Яковлев наиболее вовлечён в проект Splash.