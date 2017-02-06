Заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Андрей Белозеров в интервью агентству «Москва» заявил: «На данный момент Яндекс дорабатывает браузер под наши требования […] Большинство наших систем работают через облачный интерфейс и нам важно, чтобы данные не передавались третьим сторонам» [примечание: обыкновенный Яндекс.Браузер собирает анонимную статистику использования программы. При некоторых условиях она включает в себя сведения о просматриваемых страницах и загружаемых файлах]. Белозеров объяснил: «У нас есть соглашение между правительством Москвы и компанией Яндекс, в котором отдельным пунктом предусмотрено внедрение Яндекс.Браузера на рабочие столы сотрудников столичного правительства. Надеюсь, в течение нескольких месяцев процесс будет завершен и тогда уже продукт «Яндекса» будет базово устанавливаться на рабочие столы чиновников».

Уже сегодня любой чиновник мэрии может скачать «Яндекс.Браузер» для правительства Москвы, несколько сотен человек активно используют программу, например, глава ДИТ Артем Ермолаев пользуется исключительно «Яндекс.Браузером». Я тоже его использую, но пока это не является обязательным.

«2011 года правительство Москвы создаёт системы безопасности во взаимодействии с ведущими рыночными игроками и с нашими регуляторами - Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и ФСБ. Проверки наших систем подтверждают их соответствие требованиям безопасности», — рассказал Андрей Белозеров в интервью агентству «Москва».

В мае 2016 года представитель «Яндекса» заявил «Коммерсанту», что компания не создаёт разновидности Яндекс.Браузера, где применяются российские алгоритмы шифрования, согласованные с Минкомсвязью и ФСБ. В свою очередь принадлежащий «Ростелекому» поисковик «Спутник», одновременно с «Яндексом», подтвердил создание браузера с защитой по ГОСТу. В июле Владимир Путин поручил правительству РФ за полтора года организовать переход госорганов на софт с отечественными средствами шифрования. Версия Яндекс.Браузера 2016 года их заведомо не имела.

«Яндекс» рассказал Roem.ru, что в версии браузера для московского правительства «будет использоваться то же шифрование, что и в обычной версии для всех остальных пользователей». Сейчас отечественные средства шифрования, сертифицированные ФСБ, в обыкновенной версии Яндекс.Браузера не используются, уточнили в поисковике.

В 2016 году специалисты «Касперского» и Infowatch спорили по поводу браузеров для госресурсов — эксперты по безопасности не договорились, нужно ли заставлять рядовых пользователей переходить на защищенные (сертифицированные в ФСБ) браузеры? Что же касается набора программ для использования в органах власти, в прошлом году именно «Спутник», я не «Яндекс», можно было почти однозначно считать потенциальным разработчиком браузера для государственных или муниципальных структур России.

Первоначально Ростелеком рассматривал «Спутник», как набор и для частных пользователей, и для государства. Оператор запустил большой проект «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2014 года (проект не ограничивается браузером). Но осенью того же года московский чиновник Ликсутов и мэр Собянин подключили официальную Москву к «Яндексу». Через два года Ростелекома официально уточнил стратегию. Летом 2016 года «Спутник» отказался от прицела на частных пользователей и взял курс на создание проектов для государственных и окологосударственных структур. Уточнение стратегии не помогло «Спутнику» стать обязательным браузером для Правительства Москвы.