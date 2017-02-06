Для сегодняшний #стартапдня я не понимаю причин той проблемы, которую он решает, может быть, кто-то из Badoo объяснит.

Monese — британская онлайн надстройка над банком с оригинальным позиционированием. Как и у нашего Рокетбанка, основное его предложение — полностью дистанционное создание банковского аккаунта и управление им через мобильное приложение. В отличие от российских проектов, они даже курьеров не используют, верификация пользователя осуществляется через сканы документов и видеочат, банковские карточки отправляются по почте.

Но английских хипстеров таким, видимо, не удивишь, и Monese нацелен на совсем другую аудиторию: они предлагают себя как решение для мигрантов. Monese-аккаунт может зарегистрировать любой гражданин EU, находящийся в любом месте EU, при этом он получит полноценный счет в английском банке, с которым ему будет удобно-комфортно жить в Великобритании. И это, судя как по саморекламе стартапа, так и обзорам — уникальное предложение, по-другому мигранту открыть местный счет очень сложно. И вот именно этого места я совершенно не понимаю: уж если есть рабочая виза, то почему их обычный Barclays обслуживать не хочет? Вряд ли не может, тогда бы и Monese не мог… Речь не о кредитах, кредит и Monese не дает, речь просто о ведении счета. Вариант, что потенциальные клиенты сервиса не просто мигранты, а нелегальные мигранты, вроде бы тоже не подходит — во-первых, подобной критики нигде нет, а она была бы, а во-вторых, там половина саморекламы нацелена на привлечение к себе переводов зарплаты, а не заносу кеша. В общем, чего-то я не знаю про Великобританию.

Зарабатывает Monese ежемесячной комиссией за обслуживание и 0.5% на конвертировании валют — для мигрантов услуга востребована, они смогли сделать её дешевле основных английских конкурентов, но и 0.5% на дороге не валяются. За полтора года жизни набрано сорок тысяч пользователей, потрачено на это меньше двух миллионов долларов инвестиций — между прочим, отличное соотношение для такого «тяжелого» продукта. Недавно, уже после начала Brexit’а, получили ещё $16 миллионов. Кстати, почему они после референдума только растут в старой модели, а не ищут куда бы репозиционироваться, я тоже не понимаю, мигрантов-то меньше стать должно.