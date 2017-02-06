В Яндекс.Толоке, системе для выполнения простых заданий асессорами за деньги, появился новый тип задач. Сервис предлагает заказать с Яндекс.Маркета товар за 1000−1500 рублей и затем вернуть его в магазин. За такую работу асессор получает $6 (самое большое вознаграждение в сервисе, из замеченных редакцией «Роем!»).

Заказчик Я.Андромеда приглашает принять участие в задании «Контрольная закупка на Маркете». Это задание поможет проверить, насколько ответственно магазины относятся к доставке и возврату товаров. Закажите товар с доставкой через Яндекс.Маркет, получите его и сделайте фотографии. Затем поезжайте в пункт приема возврата, верните товар и поделитесь с нами своим впечатлением о работе магазина. Затраты на оплату доставки компенсируются дополнительно к ставке за задание.

Товары нужно покупать непосредственно на «Маркете», а не на сайте самого магазина. В описании задания не рекомендуется покупать лекарства, парфюмерию и косметику, нижнее белье, технически сложные товары бытового назначения и другие товары, на которые нельзя оформить возвраты. Компания просит не сообщать сотрудникам магазина, что вы выполняете «контрольную закупку».

После собственно покупки товар нужно сфотографировать, не распаковывая., также нужно сфотографировать документы, полученные вместе с товаром. На следующий день после получения товара нужно оформить возврат на Яндекс.Маркете и вернуть товар.

Все эти действия сопровождаются большим списком вопросов по каждому этапу взаимодействия с магазином. Срок выполнения — 14 суток.

Комментарий «Роем!»: Благими намерениями «Толока» спровоцирует массовые ложные заказы. Если нет никаких условий, доказывающих обратное, то «Маркет» получит процент с каждого такого заказа, а магазины могут даже не узнать об этом. Учитывая, что это одно из самых прибыльных заданий, а доставку по городу «Толока» обещает оплатить дополнительно, история может получиться действительно массовой — в заданиях участвуют более 140 городов России.